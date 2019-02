Mateusz Morawiecki svari pred zamrznitvijo odnosov z Izraelom. Foto: Reuters

Izraelske oblasti morajo zavrniti to izjavo in se opravičiti, je dejal namestnik poljskega zunanjega ministra Szymon Szynkowski. V kabinetu poljskega premierja Mateusza Morawieckega pa so zatrdili, da bodo odnosi med državama "resnično zamrznili", če ne bo opravičila.

Premier Morawiecki je medtem v enem izmed intervjujev poudaril, da je treba počakati, da minejo volitve v Izraelu in volitve v Evropski parlament. "Z drugimi premierji višegrajske skupine smo se dogovorili, da se bomo o srečanju skupine z Izraelom znova pogovarjali v drugi polovici leta," je povedal.

Zadnji diplomatski spor med Izraelom in Poljsko je izbruhnil pretekli teden, ko je izraelski premier Benjamin Netanjahu po poročanju izraelskih medijev izjavil, da so "Poljaki sodelovali z Nemci" pri holokavstu. Še dodatno pa se je zaostril zaradi izjave zunanjega ministra Kaca, ki je dejal, da "je veliko Poljakov sodelovalo z nacisti, in kot je dejal Jicak Šamir, čigar oče je bil ubit, Poljaki sesajo antisemitizem z materinim mlekom".

Zato je Morawiecki odpovedal udeležbo Poljske na vrhu višegrajskih držav, ki bi moral potekati v ponedeljek in danes v Izraelu. Odpovedan je bil celoten vrh, premierji Slovaške, Češke in Madžarske pa so se tja odpravili na dvostranska srečanja.