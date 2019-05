Trajekt je izplul v sredo zvečer iz Ancone, težave z motorji pa so se pojavile danes okoli 5. ure zjutraj v hrvaškem teritorialnem morju, približno deset milj južno od Kornatov, poročajo hrvaški mediji. Kot dodajajo, ima trajekt zdaj na razpolago samo en motor, ki omogoča zgolj ohranitev smeri plutja ob minimalni hitrosti.

Trajektu (fotografija je simbolična) sta odpovedala dva od treh motorjev. EPA

Na pomoč poslali vlačilec iz Zadra

Vodja luške kapitanije v Šibeniku Robert Baljkas je za regionalno televizijo N1 povedal, da so v pomoč nekaj pred poldnevom poslali vlačilec iz Zadra, ki je že priplul do ladje in jo začel vleči proti pristanišču v Splitu.

Potrdil je, da kljub težavam s trajekta niso zahtevali evakuacije potnikov in da nihče na plovilu ni ogrožen niti poškodovan. Prav tako ne obstaja možnost, da bi trajekt nasedel.

Še največja težava visoki valovi

Medtem je Slobodna Dalmacija na svoji spletni strani objavila izjavo ene izmed potnic s trajekta, ki je dejala, da med potniki ni panike in da so največja težava visoki valovi, zaradi katerih se nekateri potniki slabo počutijo. Hrvaški vremenoslovci so sicer danes napovedali, da bi močan južni veter na odprtem morju lahko povzročil valove tudi do štiri metre.

Trajekt Aurelia je bil zgrajen leta 1980 in je dolg skoraj 137 metrov. Je v lasti italijanske družbe SNAV, pluje pa pod ciprsko zastavo, so še navedli.