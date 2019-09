Politično krizo v Italiji je sprožil predsednik Lige Salvini, ki novi vladi očita strah pred neizvolitvijo. Foto: Reuters

Vlado Gibanja petih zvezd, levosredinske Demokratske stranke (PD) in leve stranke Svobodni in enakopravni je podprlo 169 senatorjev, 133 jih je bilo proti, pet senatorjev pa se je glasovanja vzdržalo. Koalicija ima sicer v senatu tesno večino.

Že pred tem je v ponedeljek novi vladi zaupnico izglasoval spodnji dom parlamenta.

Prednostne naloge nove vlade naj bi bile socialna pravičnost, gospodarska rast in družinska politika. Na področju priseljevanja namerava vlada pripraviti novo strategijo.

Conteja so v senatu sicer s protestnimi klici sprejeli senatorji iz vrst skrajno desne Lige, ki je po nedavnem razpadu vladne koalicije odšla v opozicijo. "Izdajalec, izdajalec," so vzklikali senatorji iz Lige, ki so svojega predsednika Mattea Salvinija na drugi strani sprejeli z dolgim aplavzom.

Salvini, nekdanji italijanski notranji minister in senator, je v svojem govoru očital vladi, da je osnovana na bojazni, da bo izgubila prihodnje volitve, Conte pa je odgovoril, da so Salvinijevi poskusi za sklic predčasnih volitev le pokazatelj njegove arogance in pomanjkljivega poznavanja ustave.

Italija je novo vlado dobila, ko je pred mesecem dni Salvinijeva Liga vložila nezaupnico Conteju in s tem sprožila vladno krizo. Tako je razpadla vlada Lige in Gibanja petih zvezd.