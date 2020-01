Papež je tudi prvi dan novega leta pozdravljal vernike. Foto: Reuters

Ob tem je tudi obsodil vsakršno nasilje nad ženskami in izkoriščanje njihovega telesa za namene potrošništva in pornografije.

"Ženske so vir življenj. A vendarle se jih nenehno žali, tepe, posiljuje in sili v prostitucijo ter odstranjevanje življenja, ki ga nosijo pod srcem," je poudaril papež. Ravnanje s telesom ženske odraža našo raven človečnosti, je še dejal in obžaloval, da je žensko telo žrtvovano "na posvetnih oltarjih oglaševanja, dobička, pornografije". "Treba ga je osvoboditi potrošništva, treba ga je spoštovati in častiti," je dodal.

Kot je dejal, je materinstvo danes pogosto poniževano, saj je "edina rast, ki šteje, gospodarska rast". Spomnil je na vse matere, ki se v želji, da bi svojim otrokom omogočile boljšo prihodnost, odpravijo na nevarna potovanja. Ko prispejo na cilj, pa te ženske in otroke ljudje, ki imajo "trebuh, poln stvari, srce pa prazno ljubezni", pogosto označijo za odvečne.

Pozval je tudi k močnejšemu vključevanju žensk v procese odločanja. "Ženska je darovalka in posredovalka miru in jo je treba v polnosti pridružiti odločitvenim procesom. Kajti ko ženske lahko posredujejo svoje darove, svet znova postane enotnejši in mirnejši. Zato, pridobitev za ženske je pridobitev za vse človeštvo," njegove besede na spletu navaja Radio Vatikan.