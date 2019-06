Papež je nagovoril več deset tisoč ljudi. Foto: Reuters

Po poročanju medijev je Frančišek pred zbranimi, med katerimi so bili večinoma pripadniki madžarske narodne skupnosti, ki živijo v tem delu Romunije, poudaril, da se bogastvo ljudstva izraža v tisočerih obrazih, kulturah, jezikih in tradicijah. Ob tem je spomnil na romunske in madžarske tradicije v romarskem središču ter udeležbo drugih kristjanov. S tem je Sumuleu Ciuc "simbol dialoga, enotnosti in bratstva", je dodal.

Papež je pozval k spravi kljub težki preteklosti. Obiskovalce je skušal opogumiti, naj bodo bolj odprti. "Romanje pomeni, da se ne gleda toliko na to, kaj bi lahko bilo in ni bilo, ampak kaj nas čaka in česa ne smemo več prelagati," je dejal.

Po ocenah se je maše kljub slabemu vremenu udeležilo do 100.000 ljudi, številni so prišli tudi iz Madžarske, Slovaške, Srbije in Ukrajine.

Papež bo tridnevni obisk v Romuniji končal v nedeljo, ko bo v mestu Blaj v osrednji Romuniji beatificiral sedem romunskih škofov, ki so v času komunističnega zatiranja v državi med letoma 1948 in 1970 umrli v zaporih.

Bogoslužje bo potekalo v skladu z bizantinskim verskim obredom. To bo prvič, da bo Frančišek kot papež mašo obhajal po vzhodnocerkveni tradiciji.

Ob začetku svojega obiska se je papež v petek med drugim srečal z državnim vrhom in poglavarjem Romunske pravoslavne cerkve, patriarhom Danielom.