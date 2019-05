Foto: Reuters

Papež je med obiskom v Severni Makedoniji pozval balkanske države, naj sprejmejo svojo etnično in versko raznolikost. Po njegovih besedah je spoštovanje raznolikosti ključno za vključevanje držav Zahodnega Balkana v evropske povezave.

Frančišek je na enodnevni obisk v pretežno pravoslavno Severno Makedonijo prispel iz Bolgarije. V državi z 2,1 milijona prebivalci je zgolj odstotek prebivalstva katoličanov, poleg večinskih pravoslavcev pa je okoli tretjina prebivalcev muslimanov.



V nagovoru, na katerem sta bila navzoča tudi predsednik Severne Makedonije Gjorge Ivanov in premier Zoran Zaev, je papež pohvalil "talilni lonec kultur ter etničnih in verskih identitet" v deželi, ki je "most med Vzhodom in Zahodom".



Raznolikost Severne Makedonije, ki odraža tudi raznolikost širše regije, po papeževih besedah oblikuje "mozaik, v katerem je vsak košček bistven za edinstvenost in lepoto celote".



V duhu matere Tereze



Mirno in trajno sobivanje je bistveno za vključevanje držav regije v evropske povezave, je nadaljeval papež. Izrazil je upanje, da bo do integracije prišlo na način, ki bo koristen za celoten Zahodni Balkan ob spoštovanju raznolikosti in temeljnih pravic.

Frančišek bo v nadaljevanju obiskal spominsko hišo matere Tereze, ki jo je septembra 2016 razglasil za svetnico. Mati Tereza, ki je življenje posvetila pomoči najrevnejšim, se je leta 1910 kot Agnes Gonxa Bojaxhio rodila albanskim staršem v Makedoniji.

Leta 1950 je v Indiji ustanovila red Misijonarke ljubezni in leta 1979 za pomoč najrevnejšim prejela Nobelovo nagrado za mir. Umrla je leta 1997 pri 87 letih, postopek njene razglasitve za svetnico pa je bil eden hitrejših v novejši zgodovini Cerkve.



V njeni spominski hiši bo papež molil in se srečal z revnimi. Nato bo imel ekumensko in medversko srečanje z mladimi, na skopskem Makedonskem trgu pa bo maševal na prostem. Na maši pričakujejo okoli 15.000 ljudi. Ob koncu obiska se bo srečal še z duhovniki ter redovniki in redovnicami v mestni stolnici.