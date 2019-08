Osemletnik ni preživel. Foto: Reuters

"Vse bom naredil, da na meji uvedemo pametni nadzor," je dejal Seehofer. Po njegovih navedbah so lani v Nemčiji našteli 43.000 nezakonitih vstopov v državo.

"Moramo se soočiti s temi razmerami z razširjenimi prikritimi nadzori in občasnimi, časovno omejenimi nadzori na meji, tudi na meji s Švico," je dodal minister.

O predlogu na vladni ravni še niso razpravljali, a naj bi svoje načrte predstavil do septembra, je pojasnil.

Seehofer naj bi načrtoval tudi poostritev varnostnih ukrepov na železniških postajah, med drugim z določeno obliko zapornic, kot na primer že obstajajo v Londonu ali Parizu.

Brez znakov radikalizacije

Nemčijo je ta teden pretresla tragedija, ko je 40-letni Eritrejec na železniški postaji v Frankfurtu domnevno pred vlak porinil osemletnika in njegovo mamo. Deček incidenta ni preživel.

Eritrejec je od leta 2006 živel v Švici, je poročen in oče treh otrok. Po navedbah policije iz Züricha je bil letos na psihiatričnem zdravljenju. Pretekli teden je izbruhnilo nasilje v družini in je pobegnil iz države, zato so švicarske oblasti zanj izdale priporni nalog.

Švicarski preiskovalci doslej niso našli dokazov, da bi bil radikaliziran ali da bi imel teroristično ozadje, je pa bil pripadnik krščanske pravoslavne skupnosti.

V Švico je leta 2006 prišel nezakonito in je nato zaprosil za azil. Dve leti pozneje so mu azil odobrili.