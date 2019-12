Hrvaška policija ju je iz Zagreba prepeljala do meje, zdaj pa sta v prebežniškem centru pri Veliki Kladuši. Foto: EPA

Abia Uchenna Alexandro in Eboh Kenneth Chinedu sta iz Nigerije na Hrvaško prišla 12. novembra. Sodelovala sta na petem svetovnem univerzitetnem tekmovanju, nastopila pa sta v namiznem tenisu. Po koncu tekmovanja sta se še s tremi vrnila v Zagreb, od koder sta imela 18. novembra letalo prek Carigrada v Lagos. Po prihodu v hrvaško glavno mesto sta se nastanila v hostlu in odšla na sprehod.

"Ko sva hotela vstopiti v tramvaj, naju je ustavila policija in odpeljala na postajo. Želela sva pojasniti, kdo sva in da so najini dokumenti v hostlu. Niso se zmenili za najine besede. Ne vem, koliko je bila ura, vem le, da je bilo temno … Odpeljali so naju iz postaje in posedli v kombi. Peljali so naju na neznano mesto. Dva policista sta nama rekla, da greva v Bosno. Rekel sem jima, da nikoli nisem bil v Bosni in da sem v Zagreb prišel z letalom. Čez nekaj časa se je kombi ustavil in porinili so naju v grmovje. Nisva hotela iti v gozd, nato pa je policist dejal, da če ne bova šla, bo streljal," je za žurnal.info povedal Chinedu.

Iz Zagreba v Veliko Kladušo

Kot sta dodala, sta bila prestrašena in nista vedela, kaj naj storita. Skupaj s prebežniki, ki jih je hrvaška policija prav tako privedla do meje, sta nato prečkala gozd in prišla do prebežniškega centra Miral pri Veliki Kladuši. "Vsa najina lastnina skupaj s potnima listoma je v Zagrebu. Iz centra nam je sicer uspelo poklicati kolega, ki je bil z nama na tekmovanju, in sva ga prosila, ali nama lahko pošlje potna lista. Ne veva, kaj naj, saj nama zdaj poteče vizum za Hrvaško," je dodal.

O dogodku so že obvestili organizatorje mednarodnega tekmovanja v Pulju in nevladne organizacije za pomoč migrantom v Sarajevu, ki so napovedale, da bodo pomagale študentoma iz Nigerije. Komite, ki je organiziral tekmovanje v Pulju, je sporočil, da je bil seznanjen s primerom, hkrati pa je za žurnal.info potrdil, da so se tekmovanja udeležili štirje tekmovalci in profesor, ki so bili nigerijski državljani. Vsi so tudi imeli urejene vizume kot tudi povratne letalske vozovnice.

Policija preiskuje možnost zlorabe prihoda na športno tekmovanje

Hrvaška policija je potrdila, da je pet nigerijskih državljanov z veljavnimi vizumi vstopilo na Hrvaško 12. novembra, da bi sodelovali na svetovnem univerzitetnem tekmovanju v Pulju. Vseh pet je tudi imelo povratne letalske vozovnice za polet proti Lagosu prek Carigrada za 18. november, poroča STA. Po tekmovanju sta profesor, ki je bil vodja skupine, in eden od študentov zapustila Hrvaško z zagrebškega letališča. Eden od študentov je 27. novembra zaprosil za azil na Hrvaškem. Pred tem naj bi ga vrnili z meje s Slovenijo, je pojasnila tiskovna predstavnica hrvaškega notranjega ministrstva Marina Mandić.

Za preostala dva študenta hrvaška policija nima evidence, da sta zakonito zapustila državo, je odgovorila na navedbe medijev iz BiH-a, da so v državo nasilno deportirali 18-letnika iz Nigerije. Mandićeva je potrdila, da sta se študenta po tekmovanju v Pulju 16. novembra prijavila v enem od zagrebških hostlov. Tega sta plačala in zapustila 18. novembra ter odšla neznano kam, je še povedala. Dodala je, da hrvaška policija preiskuje možnost zlorabe prihoda na športno tekmovanje.