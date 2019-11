O streljanju hrvaške policije na prebežnike se je večkrat govorilo, tokrat pa je to potrjeno. Foto: BoBo

Iz bolnišnice sporočajo, da je bil prebežnik ustreljen v predel prsnega koša in trebuha, poroča hrvaški portal jutarnji.hr.

Hrvaški minister za notranje zadeve Davor Božinović je že v soboto pojasnjeval, da so bili hrvaški policisti popoldne na delu, in sicer z nalogo zaščite državne meje.

Nedaleč od vrha Tuhobić, okoli pet kilometrov stran od najbližje ceste, so na nedostopnem terenu odkrili skupino prebežnikov, ki se je najverjetneje želela prebiti v Slovenijo.

V posredovanju je bil eden od prebežnikov huje ranjen, najverjetneje zaradi uporabe strelnega orožja, je še povedal minister. Ali je bila uporaba orožja upravičena, bo pokazala preiskava.

Ni znano, ali so bili tudi prebežniki oboroženi. Ostale, ki v posredovanju niso bili ranjeni, so policisti prijeli. Skupno je šlo za 15 prebežnikov.

Aktivisti že dalj časa hrvaškim policistom očitajo nezakonito in brutalno ravnanje z migranti in begunci, ki v državo prihajajo iz Bosne in Hercegovine. Med drugim naj bi jih nasilno vračali nazaj čez mejo, streljanje nanje pa do zdaj ni bilo potrjeno.