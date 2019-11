Hrvaška policija je tarča kritik zaradi nasilja proti prebežnikom. Foto: EPA

Mater in novorojenko, ki so ji na svet pomagali policisti, so po porodu z rešilnim avtomobilom prepeljali v bolnišnico v Sisak, je sporočila policija.

Očeta so namestili v center za prosilce za azil v Zagrebu, potem ko je izkazal namen, da bo z družino za azil zaprosil na Hrvaškem.

Humanitarne organizacije in aktivisti že dlje opozarjajo na nasilje hrvaške policije, ki prebežnike pretepa, jim odvzema in uničuje lastnino (obleko in mobilne telefone) ter jih nezakonito vrača v Bosno in Hercegovino.