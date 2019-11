Foto: Reuters

To je največji protest policistov v zadnjih štirih letih, odkar so na oblasti socialisti. Organizatorji so pričakovali okoli 10.000 udeležencev, uradnih številk še ni.

Protestniki zahtevajo višje plače, novo opremo, izboljšanje ugodnosti in zdravstvene ter varnostne preglede. "Gre za veliko krivico, da policist domov prinese plačo, ki je tako blizu minimalni plači," je dejal podpredsednik policijskega sindikata Paulo Macedo. Začetna plača portugalskega policista je 789 evrov, medtem ko je na Poljskem 1.309 evrov.

V izjavi na začetku tedna so policijske organizacije dejale, da socialistična vlada ni uresničila svojih obljub, "s čimer ne ogrožajo le stabilnosti institucij, temveč tudi javno varnost na Portugalskem". Tiskovna predstavnica socialistične stranke, ki je na oktobrskih volitvah znova prejela največ glasov, ne pa tudi večine, je dejala, da podpirajo pravico policistov do protesta in da "budno spremljajo" njihove zahteve.

Kot poroča Reuters, so bili med najglasnejšimi udeleženci Gibanja 0 (Moviment Zero), anonimnega, nehierarhičnega gibanja, ki se je pred šestimi meseci organiziralo prek družbenih omrežij, potem pa hitro prepričalo številne v razpuščeni policiji. Gibanje močno podpira desnosredinska stranka Chega. "Gre za pomanjkanje dostojanstva, spoštovanja. Ta vlada najde denar za banke, zakaj ga ne za policijo?" je dejal eden od članov gibanja, ki je želel ostati anonimen. "Še lisic nimamo."