Združeno kraljestvo ima dolgo zgodovino pomoči ljudem, ki bežijo zaradi sporov in konfliktov in to bi morali ohraniti, so poudarili poslanci. Foto: Reuters

To so storili, potem ko so britanske oblasti v tovornjaku v Veliki Britaniji našle 39 mrtvih prebežnikov. Britanska vlada je sporočila, da je boj proti tihotapljenju ljudi ena njenih najpomembnejših prioritet.

Smrt 39 ljudi v tovornjaku v Veliki Britaniji pred dvema tednoma v domnevnem primeru tihotapljenja ljudi bi morala služiti kot opozorilo zunanjemu ministrstvu in britanski vladi, je zapisal odbor britanske poslanske zbornice za zunanje zadeve.

Britanski uradniki se od septembra večinoma ne udeležujejo srečanj na ravni EU-ja, da bi se bolj posvetili pripravam na britanski izstop iz Unije in pogajanjem o trgovini po brexitu, ki je bil nedavno preložen z 31. oktobra letos na 31. januar 2020. Vlada je avgusta sporočila, da se bodo udeleževali zgolj srečanj z "velikim nacionalnim interesom".

V Vietnamu aretirali več ljudi V Vietnamu so v povezavi s smrtjo 39 prebežnikov

v tovornjaku v Veliki Britaniji, med katerimi naj bi bila večina Vietnamcev, aretirali še osem ljudi. Predtem so aretirali že dva človeka. Vseh osem osumljencev so aretirali v provinci Nghe An. Policija je sporočila, da so bili del mreže, ki nezakonito pošilja Vietnamce v Veliko Britanijo. Osumljence so prijeli zaradi organizacije odhodov ljudi na tuje in nezakonitega bivanja tam.

Pristojni parlamentarni odbor je zdaj vladi sporočil, da je za Veliko Britanijo pomembno, da se glede migracij usklajuje s preostalimi državami EU-ja, dokler ne zapusti povezave. "Ključno je, da naš odgovor na nezakonite migracije načrtujemo skupaj. To pomeni, da se moramo, dokler ne zapustimo EU-ja, vrniti k srečanjem o migracijah in razvijemo načine za to, da komunikacijske kanale z Unijo in drugimi ohranimo odprte. Tragedija v Essexu bi morala biti klic streznitve za zunanje ministrstvo in vlado in njun odnos do prebežnikov," je povedal predsednik odbora Tom Tugendhat.

Osem žensk in 31 moških so v hladilni prikolici tovornjaka našli 23. oktobra v Essexu na jugovzhodu Anglije. Foto: Reuters

Vlado so pozvali še, naj okrepi dvostransko sodelovanje s Francijo, da bi izboljšali obravnavo prebežnikov, ki nezakonito prečkajo Rokavski preliv. Zavzeli so se tudi za okrepitev sodelovanja z Italijo, da bi zagotovili "razumno raven" zmogljivosti reševanja in iskanja v osrednjem Sredozemlju.

Odbor je vladi priporočil, naj se začne pogajati o prihodnjem sodelovanju z EU-jem na področju nezakonitih migracij. To bi verjetno pomenilo tudi pogajanja o nadomestitvi dublinskih pravil, iz katerih bi bil lahko Otok v primeru brexita brez dogovora izključen.

Tiskovni predstavnik vlade je v odzivu sporočil, da je soočanje s trgovino z ljudmi ena najpomembnejših prioritet Združenega kraljestva. "Združeno kraljestvo to počne z naslavljanjem nezakonitih migracij, od omejevanja dejavnikov, ki povzročajo migracije, do krepitve mejnega nadzora in operacij proti trgovini z ljudmi," je dejal in dodal: "Britanska vlada in pristojne agencije ekstenzivno sodelujejo z mednarodnimi partnerji, ključnimi tranzitnimi državami in državami izvora, da bi se zoperstavili tej globalni kriminalni industriji, ki povzroča trpljenje ljudi."