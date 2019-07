Policisti nadzorujejo dogajanje in spremljajo razvoj dogodkov. Foto: Reuters

Policija je za Reuters udeležbo ocenila na od 200 do 300 ljudi, večinoma iz Zahodne Afrike.

Član civilne pobude La Chapelle Debout, ki pomaga prebežnikom v Parizu, je sicer pred tem ocenil, da je popoldne v Panteon vdrlo okoli 700 prebežnikov in aktivistov.

"Vztrajali bomo tukaj, dokler zadnji izmed nas ne dobi dokumentov," so organizatorji protestov, združenje prebežnikov "črni jopiči", zapisali na letake.

Prebežniki so zahtevali srečanje s premierjem Edouardom Philippom.

Med protestom so z zgodovinskega spomenika, kjer so pokopani francoski heroji, kot sta Voltaire in Victor Hugo, evakuirali turiste.

Policija je po nekaj urah nato končala protest in prebežnike s prizorišča pospremila skozi zadnji vhod stavbe. Dogodek je minil brez večjih incidentov.

Pariz nagradil kapitanki

Mestne oblasti v Parizu so se sicer še pred protestom prebežnikov odločile, da bodo nemškima kapitankama Caroli Rackete in Pii Klemp podelile najvišje častno priznanje.

Italijanske oblasti zaradi nezakonitih migracij preiskujejo obe kapitanki ladij organizacije Sea Watch, ki na morju rešujeta prebežnike pred utopitvijo.

Pariške oblasti so se še odločile, da bodo nemški nevladni organizaciji SOS Mediterranee, ki prav tako rešuje prebežnike v Sredozemskem morju, podarile 100.000 evrov nujne pomoči.

Carola Rackete vložila tožbo proti Salviniju

Carola Rackete Salviniju očita spodbujanje sovraštva. Foto: Reuters

Nemška kapitanka reševalne ladje Sea Watch 3 Carola Rackete je medtem v Rimu vložila civilno tožbo proti italijanskemu notranjemu ministru Matteu Salviniju. Očita mu izkoriščanje družbenih omrežij za spodbujanje sovraštva in zahteva, da izbriše svoje profile.

Kapitanka je konec junija s 40 z rešenimi prebežniki na krovu na silo vplula v pristanišče na Lampedusi, kljub prepovedi italijanskih oblasti. Salvini je razvoj dogodkov okoli ladje Sea Watch 3 komentiral na družbenih omrežjih in Racketejevo večkrat neposredno napadel.

V tožbi 31-letna Nemka utemeljuje, da je s svojimi izjavami Salvini pri podpornikih sprožil val drugih sovražnih odzivov.

Kapitanko so po vplutju aretirali in ji odredili hišni pripor, ki ga je sodišče kasneje odpravilo. Zaradi groženj so jo nato premestili na neznano lokacijo.

Italija izpustila napačno identificiranega "tihotapca" iz Eritreje

Italijansko sodišče v Palermu je medtem razsodilo, da je bil Eritrejec, ki so ga leta 2016 obtožili tihotapstva več tisoč ljudi v Evropo, napačno identificiran.

Obsodili pa so ga pomoči pri nezakonitih migracijah, ker je bratrancu pomagal do Libije, in izpustili, ker je že preživel tri leta v zaporu, poroča The Guardian.

Eritrejca Medhanija Tesfamariama Berha so aretirali leta 2016 v Sudanu zaradi suma, da je vodja ene večjih mrež za tihotapljenje prebežnikov iz Afrike v Evropo in ga izročili Italiji. Menili so, da je Medhanie Yehdego Mered, imenovan tudi General, ki je prek Sredozemskega morja organiziral nezakonit prevoz več tisoč prebežnikov, poroča francoska tiskovna agencija AFP.