Assangea so v začetku aprila prijeli na ekvadorskem veleposlaništvu, kamor se je zatekel leta 2012.

"Odločila sem se, da spet odpremo preiskavo," je danes napovedala namestnica vodje javnega tožilstva Eva-Marie Persson. Ob tem je dejala, da bi morali opraviti nov pogovor z Assangeem, ki je zdaj v zaporu v Veliki Britaniji. Njegovo izročitev bodo zahtevali, če bo švedsko sodišče našlo osnovo, da ga v odsotnosti pridržijo.

Ko je švedsko tožilstvo pred dvema letoma končalo preiskavo, so kot razlog navedli to, da ne morejo nadaljevati primera, dokler je Assange na ekvadorskem veleposlaništvu. Kot smo poročali, so britanske oblasti v začetku aprila ustanovitelja Wikileaksa prijele na omenjenem veleposlaništvu v Londonu, pretekli teden pa je bil obsojen na 50 dni zapora zaradi kršitve pogojnega izpusta.

Assangeev odvetnik: Odločitev je sramotna

Na potezo švedskega tožilstva se je že odzval Assangeev švedski odvetnik, ki je dejal, da je nad odločitvijo o ponovnem odprtju primera o domnevnem posilstvu presenečen. Označil jo je za "sramotno." Hkrati je zatrdil, da je Assange pripravljen pomagati pri preiskavi, njegov največji strah pa je, da bi ga izročili ZDA.

Medtem so iz Wikileaksa sporočil, da bo ponovno odprtje primera obtožbe posilstva Assangeu omogočilo, da opere svoje ime. "Odkar je bil Julian Assange 11. aprila prijet, se je na Švedsko izvajal pritisk, naj ponovno odprejo primer, hkrati pa je bil glede tega vedno prisoten političen pritisk," je v izjavi zapisala odgovorna urednica Kristinn Hrafnsson. "Odprtje primera bo dalo Julianu možnost, da opere svoje ime."

Londonsko sodišče je Assanga pred dnevi obsodilo na 50 tednov zapora zaradi kršitve pogojnega izpusta pred sedmimi leti, ko je poiskal zatočišče na ekvadorskem veleposlaništvu.

