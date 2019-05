Foto: Reuters

Assangea so zaslišali dan po tem, ko je bil obsojen na leto dni zaporne kazni zaradi kršitve določil pogojnega izpusta.

"Ne želim se predati za izročitev, ker sem opravljal novinarsko delo, ki si je prislužilo številne nagrade in obvarovalo številne ljudi," je dejal 47-letni Avstralec sodniku.

Assange se je leta 2012 s pobegom na ekvadorsko veleposlaništvo sprva izognil obravnavi zahteve za izročitev Švedski, kjer je bil obtožen posilstva. Ker je s tem kršil določila pogojnega izpusta, ga je sodišče v sredo obsodilo na skoraj leto dni zapora.

Zdaj bo londonsko sodišče odločalo še o zahtevi ZDA za njegovo izročitev ameriškemu pravosodju. ZDA so to zahtevo podale tako rekoč takoj po njegovi aretaciji 11. aprila.

Kaj se skriva v obtožnici?

Uradno so ga obtožili zarote z ameriško žvižgačko Chelsea Manning, tedaj še Bradleyjem Manningom, in sicer da ji je pomagal dešifrirati geslo računalniškega omrežja ameriške administracije, da je potem lahko objavil tajne depeše in dokumente State Departmenta in Pentagona.

Za to mu grozi pet let zapora, vendar pa ni jasno, ali so to edine obtožbe, ali pa se kje skriva še kaka tajna obtožnica. Sprva se je govorilo celo, da bi bil zaradi veleizdaje lahko obsojen na dosmrtno ječo.

Assange bo zelo verjetno v postopku izkoristil vse pravne možnosti, zaradi česar se bo vse skupaj verjetno precej zavleklo. Verjetno bo moral pred morebitno izročitvijo ZDA tudi najprej prestati še omenjenih 50 tednov zapora v Veliki Britaniji.