Foto: EPA

Čeprav se Rusija spopada s številnimi mednarodnimi pritiski, se je televizijski šov predsednika začel z vprašanji o dogajanju doma, predvsem glede gospodarskega položaja države in državljanov.

Predsednik je izrazil razumevanje za skrbi državljanov glede višanja življenjskih stroškov ob stagniranju ali celo zniževanju dohodkov, a je poudaril, da je Rusija prebrodila najhujše po recesiji, ki je dno dosegla leta 2014.

Rusko gospodarstvo je po njegovih besedah največji šok doživelo zaradi padcev cen nafte. "Zdaj vidimo, da se je proizvodnja začela povečevati, inflacija se je znižala pod pet odstotkov, plače pa so se začele zviševati," je Putin miril državljane. Dodal je, da bo treba spremeniti strukturo gospodarstva v bolj visokotehnološko in "bolj digitalizirano".

Putin si je ogledal oddajo, v kateri so novinarji zdravnike spraševali o razmerah v zdravstvu. Foto: EPA

Putin je poudaril, da je skušal zmanjšati vplive sankcij zahodnih držav zaradi ukrajinske krize in priključitve Krima. Sankcije so rusko gospodarstvo po Putinovih besedah stale 50 milijard dolarjev, vendar so še bolj škodovale Evropski uniji, ki naj bi zaradi ameriških sankcij izgubila kar 240 milijard dolarjev, poroča ruski RT.

V ospredju je bilo tudi vprašanje zdravstva, pri čemer so novinarji oddaje odšli v bolnišnice in spraševali zdravnike in druge uslužbence glede njihovega dela, Putin pa je to opazoval v studiu. Nato so o zdravstvenem sistemu vprašali tudi pristojnega ministra. Putin je na koncu dejal, da je v ruskem zdravstvenem sistemu sicer veliko težav, "vendar se ta panoga razvija".

Upad priljubljenosti po dvigu upokojitvene starosti

Priljubljenost ruskemu predsedniku v zadnjem času sicer pada, zlasti po lanski odločitvi za dvig upokojitvene starosti in zvišanje davka na dodano vrednost. Še vedno Putina podpirata dve tretjini Rusov, a je to precej manj kot leta 2014, ko ga je podpiralo 90 odstotkov ljudi.

Da javnomnenjski rezultati ne bi bili tako dramatični, je državna agencija za javnomnenjske raziskave celo spremenila metodologijo, ko so rezultati pokazali najnižjo priljubljenost predsednika v zadnjih 13 letih. Ko so spremenili vprašanja v anketah, so se ratingi Putina takoj podvojili, navaja francoska tiskovna agencija AFP.

Putin je že sedemnajstič odgovarjal v televizijskem prenosu odgovarjal na vprašanja državljanov. Foto: EPA

Letos 1,5 milijona vprašanj

Putin je že 17. od prihoda na oblast leta 1999 v televizijski oddaji odgovarjal na vprašanja državljanov. Letos je prejel kar 1,5 milijona vprašanj. Oddaja običajno traja več ur, med njo pa lahko gledalci izvejo tudi kaj iz Putinovega zasebnega življenja, ki ga precej skrbno skriva pred javnostjo.

Čeprav Putin odgovarja na konkretna vprašanja konkretnih državljanov, gre po mnenju analitikov predvsem za oddajo za spodbujanje njegove priljubljenosti.