Kriminalna družba je oškodovala več kot 41.000 ljudi. Foto: EPA

"Kriminalna združba je uporabila škodljivo programsko opremo GozNym, da je ukradla okoli 89 milijonov evrov več kot 41.000 žrtvam, predvsem podjetjem in njihovim finančnim institucijam," so navedli na evropskem policijskem uradu Europol.

Hekerji so okužili računalnike žrtev in jim ukradli podatke za dostop do bančnih računov. Račune so izpraznili in denar oprali v ZDA in drugih državah.



Ameriški tožilec Scott Brady je operacijo označil za "mednarodni napor, kot ga še ni bilo". "Evropske in ameriške žrtve so nič hudega sluteč mislile, da klikajo na preprost račun, vendar pa so hekerjem omogočile dostop do svojih najbolj občutljivih informacij," je povedal na novinarski konferenci na sedežu Europola v Haagu.



V Gruziji so aretirali domnevnega vodjo združbe Aleksandra Konovolova iz Tbilisija. 35-letnik naj bi rekrutiral hekerje in tudi nadzoroval okužene računalnike žrtev. V Gruziji so aretirali tudi njegovega tehničnega pomočnika Marata Kazandjiana. Aretacije so med drugim izvedli še v Ukrajini in Bolgariji.



Pet Rusov, ki so jih v povezavi za napadi obtožili v ZDA, pa je medtem še na begu, saj Rusija ne izroča svojih državljanov. Med temi petimi je tudi domnevni razvijalec škodljive opreme Vladimir Gorin.