Brezdomstvo je v Angliji kriminalizirano. Foto: EPA

Zaradi naraščajočih najemnin, zamrznitve socialnih prejemkov in pomanjkanja socialnih stanovanj število ljudi brez strehe nad glavo v Angliji narašča že skoraj desetletje. Število brezdomcev v Londonu se je v primerjavi z lanskim letom povečalo za 18 odstotkov.

Brezdomec spi pod oglasnim panojem za zastavitev hipoteke. Foto: EPA

Večina londonskih brezdomcev je moških, številni med njimi potrebujejo pomoč zaradi alkoholizma ali težav z duševnim zdravjem, ugotavlja mreža za brezdomstvo in informiranje (CHAIN).

Kar 2.500 brezdomcev prihaja iz držav srednje in vzhodne Evrope, katerih število je v zadnjem letu naraslo za 50 odstotkov. Največ med njimi je Romunov.

"Povečanje spanja na prostem po državi in v Londonu je nacionalna sramota. Mestna hiša je podvojila sredstva za brezdomstvo in velikost ekipe za reševanje problematike," je v izjavi zapisal londonski župan Sadiq Khan.

Več dobrodelnih organizacij in politikov je v zadnjem času začelo kampanjo za ukinitev 195 let starega zakona, t. i. Vagrancy Act, ki prepoveduje brezdomstvo v Angliji in Walesu.

Tisoč funtov kazni za spanje na prostem

"Neodpustljivo je, da je vse več ljudi prisiljenih spati na ulici in se vsakodnevno izpostaviti izjemnim nevarnostim. Še huje je, da večina ljudi v teh uničujočih okoliščinah živi v strah pred pregonom, finančno kaznijo in aretacijo zaradi zastarelega zakona," poudarja Jon Sparkes, vodja humanitarne skupine Crisis.

Britanska vlada je za Reuters sporočila, da namerava preučiti obstoječo zakonodajo o spanju na prostem in brezdomstvu. "Nihče v tem času ne bi smel biti kaznovan, ker ne more nikjer živeti," je sporočila ministrica za nastanitev in brezdomstvo Heather Wheeler.

Skupina Crisis sicer ocenjuje, da je bilo v zadnjem letu kazensko preganjanih okoli tisoč brezdomcev, ki jim grozi kazen v znesku tisoč funtov (1.126 evrov) in policijska kartoteka.