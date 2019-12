Rusija in Kitajska odprli plinovod Moč Sibirije

Plinovod je dolg 3.000 kilometrov

Moskva, Peking - MMC RTV SLO, STA

Pogajanja o gradnji plinovoda so trajala desetletja. Foto: Reuters

Ruski in kitajski predsednik Vladimir Putin in Ši Džinping sta odprla prvi plinovod, ki povezuje Rusijo in Kitajsko. Plinovod bo polno operativen leta 2025, Rusija pa bo lahko Kitajski po njem dobavila 38 milijard kubičnih metrov plina letno.