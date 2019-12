Cevi plinovoda. Foto: EPA

Poleg tega bo ruska energetska družba do konca leta ukrajinskemu podjetju Naftogaz nakazala 2,9 milijarde dolarjev (2,61 milijarde evrov), kolikor je predvideno iz poravnave sodnega spora izpred več let, je povedal prvi mož Gazproma Aleksej Miller.

V dolgotrajnem sporu med Moskvo in Kijevom glede pošiljk plina Ukrajini, ki so bile prekinjene novembra 2015, je arbitražno sodišče v Stockholmu leta 2018 razsodilo, da mora Gazpromu Naftogazu plačati več kot dve milijardi evrov. Predmet spora so bile pogodbe, ki trajajo še do konca letošnjega leta, Gazprom pa zaradi tega v Evropo ni posredoval dogovorjenih količin zemeljskega plina. Prvi mož Gazproma je danes povedal, da bo Naftogaz v zameno za omenjenih 2,9 milijarde evrov umaknil vse preostale sodne zahtevke.

Namesto 65 milijard kubičnih metrov plina v Evropo le 40 milijard

Bodo pa v skladu z novo pogodbo o tranzitu ruskega zemeljskega plina prek Ukrajine količine v prihodnosti bistveno manjše kot doslej. Namesto dosedanjih približno 90 milijard kubičnih metrov letno je za leto 2020 predvideno, da bo prek ukrajinskega ozemlja v Evropo prišlo le 65 milijard kubičnih metrov ruskega plina. Med letoma 2021 in 2024 je ta količina določena pri 40 milijardah kubičnih metrov na leto. Ukrajina bi si želela večji obseg, saj bi to za finančno šibko državo pomenilo več prihodkov od tranzitnih pristojbin.

Ob posredovanju Evropske komisije ter nemškega ministra za gospodarstvo Petra Altmaierja sta Kijev in Moskva načelni dogovor o tej pogodbi dosegla v četrtek v Berlinu.