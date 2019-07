Matteo Salvini ob zaprtju največjega centra za prebežnike v Evropi Mineo, ki je na italijanskem otoku Sicilija. Foto: EPA

V spremstvu politikov, novinarjev in policije je desničarski politik, ki že od začetka vodenja notranjega ministrstva sprejema ukrepe za zajezitev prihoda prebežnikov v Italijo, vkorakal v prazen sprejemni center, v katerem je bilo leta 2014 nastanjenih 4.100 ljudi.

Nekdanja ameriška vojaška baza je imela v zadnjih dneh le še 152 prebivalcev, ki so jih ob zaprtju prerazporedili v drug center v Kalabriji.

Protestniki pred centrom

Pred Mineom se je po poročanju portala DW zbrala tudi manjša skupina domačinov, ki so protestirali proti zaprtju centra, saj je brez službe ostalo kar nekaj ljudi. Kot je v svoji odločitvi dejal vidno zadovoljen Salvini, je italijanska policija odkrila, da sta italijanska in nigerijska mafija razširili svoje lovke po celotnem območju, v samem centru pa da so bili razširjeni "prostitucija in mamila".

Tunizijo pozval k sprejemu vrnjenih prebežnikov

Salvini je oblasti v Tuniziji ob tem pozval, naj zajezijo prihod prebežnikov iz Severne Afrike in sprejmejo nazaj Tunizijce, ki so prispeli v Italijo, "takoj, ko bo to mogoče". Od leta 2019 je prispelo v Italijo 3.126 prebežnikov, večina med njimi jih prihaja iz Tunizije, Alžirije, Bangladeša, Iraka, Slonokoščene obale in Pakistana.

Sicer prazen center bo nekaj časa nadzorovala italijanska vojska. Foto: EPA

Italija libijski obalni straži podarja motorne čolne

Center Mineo bodo zdaj stražili italijanski vojaki. Tudi sicer je želja Salvinija, da bi na morju uvedli več vojaških nadzornih ladij, ki bi odvračale prebežnike od vožnje proti obali Italije.

Italija bo med drugim libijski obalni straži podarila 10 motornih čolnov, s katerimi bodo lahko ujeli tihotapce, še preden ti s čolni priplujejo v mednarodne vode.

Globa humanitarnih ladij

Tako Italija kot Malta sta bili že večkrat kritični do pomanjkanja volje EU-ja glede ravnanja s prebežniki. Italijanski notranji minister je že pred časom napovedal "vojno" humanitarnim ladjam, ki so na Sredozemskem morju pomagale prebežnikom in jih prepeljale v italijanska pristanišča, pri čemer so jim zavzeli ladje, aretirali kapitane in jih oglobili s 50.000 evri. Nedavno je celo razmišljal o ideji, da bi kazen zvišal na milijon evrov.

Pred dnevi je reševalna ladja Alex italijanske nevladne organizacije Mediterranea z 49 prebežniki priplula v pristanišču na Lampedusi. Italijanske oblasti so aretirale nemško kapitanko Carolo Rackete, ki ostaja v priporu, grozi pa ji kazen od treh do desetih let.