Ladja Alex ob vplutju v pristanišče na Lampedusi. Foto: EPA

Italijanska televizija Sky TG24 je v živo prenašala prihod ladje s prebežniki, oblečenimi v rdeče rešilne jopiče. "Ne bom dovolil izkrcanja ljudem, ki ne spoštujejo italijanskih zakonov in pomagajo tihotapcem ljudem," je po vplutju v izjavi za javnost zapisal Salvini.

Urgent from #Lampedusa. Even though, we docked, Italian authorities are preventing us from disembarking the rescued people. Salvini is pushing to send us back to the sea and go to Malta. They only offer to give us water,food. Nothing is official yet. We wait for an answer. #Alex pic.twitter.com/HKDRpu5MMd — Iason Apostolopoulos (@Iasonas_Apost) July 6, 2019

Organizacija Mediterranea je pred vplutjem na Twitterju objavila, da so na ladji Alex zaradi nevzdržnih zdravstvenih in higienskih razmer na krovu razglasili izredne razmere ter da ladja pluje proti pristanišču Lampedusa, ki je edini mogoč varen kraj za izkrcanje. Na ladji je prostora za 18 ljudi, a je bilo na krovu skupno že skoraj 60 ljudi.

Italijanska vlada je predhodno pozvala Mediterraneo, naj ladjo usmeri proti Malti, a so iz organizacije sporočili, da bi bila več kot 15-urna vožnja prenevarna. Italijanska obalna straža je sicer v petek z ladje prevzela 13 ljudi, predvsem otrok in žensk.

Tudi ladja Alan Kurdi blizu Lampeduse

V bližini Lampeduse je prav tako ladja Alan Kurdi nemške nevladne organizacije Sea-Eye, ki je v petek rešila 65 ljudi, a ostaja v mednarodnih vodah. Vodja reševalnih akcij pri Sea-Eye Gorden Isler je za DPA zagotovil, da Alan Kurdi brez dovoljenja italijanskih oblasti ne bo vplul v italijanske vode, vendar so Italijo pozvali, naj upošteva pomorsko zakonodajo in omogoči pristanek v najbližjem varnem pristanišču.

Tudi nemški notranji minister Horst Seehofer je ob tem pozval italijanskega kolega Salvinija, naj na osnovi skupne evropske odgovornosti in "skupnih krščanskih vrednot" odpre italijanska pristanišča za rešene prebežnike.

Italijanska vlada je pretekli mesec sprejela zakon, po katerem so ladje, ki brez dovoljenja vplujejo v italijanska pristanišča, kaznovana s 50.000 evri kazni. "V resni državi bi se aretacije in zaseg zgodili takoj. Kaj bodo tokrat storili sodniki?" je še tvitnil Salvini, pri čemer se je nanašal na odločitev sodnikov, da izpustijo kapitanko nemške ladje Sea Watch 3 Carolo Rackete, ki je prav tako brez dovoljenja vplula v italijansko pristanišče s 40 prebežniki na krovu.

Nemški protestniki za pravico do reševanja na morju

V Nemčiji se je na shodih v podporo reševanju zbralo 30.000 ljudi, poroča AFP. Foto: EPA

Prav v podporo kapitanki in za pravice brodolomcev pa je po Nemčiji protestiralo nekaj deset tisoč ljudi. Protesti so potekali v 20 nemških mestih, najštevilčnejši so bili v Hamburgu in Berlinu, kjer so prek zvočnikov prebrali poziv Carole Rackete: "Od nemške vlade lahko pričakujemo, da bo ravnala pogumno in sporočila, da bo Nemčija sprejela vse, ki jih rešijo v Sredozemskem morju. Trenutno je to nekaj sto ali tisoč ljudi."

Proteste organizira organizacija Seebrücke (Pomorski most), ki je bila ustanovljena poleti 2018 in se zavzema za dekriminalizacijo reševanja prebežnikov na morju, ureditev varnih begunskih poti in varnih pristanišč za begunce.

V grških vodah je medtem tanker v bližini polotoka Peloponez rešil 57 prebežnikov, ki so skušali s čolnom doseči Italijo. Prepeljali jih bodo v grško pristanišče, navaja grška radiotelevizija ERT.