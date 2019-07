Po nemški zakonodaji osebe, mlajše od 14 let, niso kazensko odgovorne. Foto: EPA

Zaradi zadnjih dogodkov v Mülcheimu pa je skupnost zahtevala, da se kazen za kazniva dejanja spusti na 12 let.

Policija je v petek pet fantov zaradi "nasilnega spolnega nasilja" že pridržala in do začetka poletnih počitnic, 15. julija, izključila iz šole, žrtev napada pa so zaradi "ekstremnega nasilja" oskrbeli v bolnišnici. Tožilstvo v Mülheimu je med osumljenci pridržalo 14-letnika, ki je bil že pred tem vpleten v dveh spolnih napadih.

Nov primer spolnega nadlegovanja

Nemški mediji so v sredo poročali, da policija preiskuje nov primer spolnega nasilja mladoletnikov v istem mestu. V tem primeru je bilo žrtev 15-letno dekle, ki ga je obkrožilo pet fantov, starih od 11 do 17 let, ga nadlegovalo in otipavalo, poroča Guardian.

Po nemški zakonodaji osebe, mlajše od 14 let, niso kazensko odgovorne, namesto njih se odgovornost prenese na njihove zakonite skrbnike ali na pristojne centre za socialno delo.

Naraščanje kriminalitete mladostnikov

Po statističnih podatkih nemške policije je v zadnjih treh letih padlo število mlajših od 14 let, ki so osumljeni kaznivih dejanj, v nasprotnem primeru pa se je povišalo število mladostnikov, starejših od 14 let, ki so osumljeni kaznivih dejanj, povezanih s spolnimi napadi, in sicer s 1.420 na 2.118.

Dosmrtni zapor za 22-letnika iz Iraka

Nemško sodišče je ravno danes na dosmrtno zaporno kazen obtožilo 22-letnega prebežnika iz Iraka, ki je v Mainzu posilil in ubil 14-letno dekle. Moški je sicer priznal umor, pri čemer vztraja, da je bil spolni odnos soglasen. Kot poroča portal Deutsche Welle, je moški prišel v Nemčijo kot prosilec za azil, a mu je bila prošnja zavrnjena. Živel je v Mainzu, v bližini Frankfurta, kjer se je maja lani zločin tudi zgodil. Truplo žrtve so našli dva tedna po umoru, v bližini železniške proge na območju gozda Wiesbaden. Kriminalisti so ugotovili, da je bila žrtev zadavljena.

Kot še poroča nemški portal, je osumljenec s sorodniki pobegnil v Irak, kjer so ga zajele kurdske oblasti in ga izročile Nemčiji. Čeprav se je napadalec opravičil staršem žrtve, strokovnjaki menijo, da dejanja ne obžaluje, saj da ima resne osebnostne motnje, s katerimi lahko manipulira z ljudmi, da poteši svoje zahteve. Priče, ki so napadalca poznale, so dejale, da je imel prepričanje o vlogi in položaju žensk, ki da morajo "kuhati in pospravljati, namesto da bi hodile na delo ali se zabavale v večernih urah".