Srbija uvaja dosmrtno zaporno kazen za povzročitelje najtežjih kaznivih dejanj, med njimi so: umor otroka, posilstvo s smrtnim izidom in zlorabo moči nad otroki, nosečnicami nemočno osebo s smrtnim izidom. Podobnega zakona v Sloveniji ali na Hrvaškem ni, v Srbiji pa ga je parlament sprejel po civilni pobudi, ki jo je sprožil brutalen umor najstnice Tijane, zaradi česar zakon pogovorno imenujejo tudi Tijanin zakon.

Pred petimi leti se je Tijana neke sobote vrnila s šolskega izleta z obale v Črni gori in se med počitnicami odpravila še k babici in dedku v vas Bajmok, kjer se je zvečer dobila s prijatelji. 15-letnica je bila vpisana v srednjo glasbeno šolo, kjer se je hotela naučiti etnopetja in končati violončelo, piše hrvaški portal Index.

Prepozen ukrep policije

S prijatelji se je udeležila nogometne tekme na stadionu v manjšem kraju Rata. Okoli polnoči se je v družbi dveh prijateljev vračala domov, a se je spomnila, da mora prijatelju vrniti majico s kapuco. Prijatelj se je ponudil, da majico vrne namesto nje, a je ponudbo zavrnila. 200 metrov pred hišo njene babice in dedka so najstniki krenili vsak svojo pot.

Očetu je uspelo rekonstruirati potek dogodkov. Ugotovil je, da je Tijana na poti do igrišča srečala skupino prijateljev, ki so jo vprašali, kam gre, nato je prečkala železniško progo. Ko je prijatelj videl, da Tijane ni, se je odpravil ponjo in našel le njen športni copat. Minilo je natanko sedem minut, ko je izginila in bila po vsej verjetnosti nasilno potisnjena v avtomobil, pri čemer je izgubila obuvalo.

Prijatelji so jo začeli klicati po telefonu in puščati sporočila na Facebooku. Po dveh urah njen telefon ni bil več dosegljiv. Še isti večer so jo po vasi, okoliških zaselkih in njivah začeli iskati prebivalci Bajmoka, v iskalno akcijo se je pozneje vključila tudi policija s helikopterjem in psi sledilci.

Telefonski signal izsledili šele po dveh dneh

Tijanin oče je dejal, da bi jo policija lahko še pravočasno izsledila, če bi jo začela takoj iskati prek telefonskega signala, preden je ta izginil. Čez dva dni so signal njenega prenosnega telefona le zaznali, in sicer dva kilometra od meje z Madžarsko. Pojavila so se ugibanja, ali so jo ugrabili tihotapci ljudi, morda rubežniki očetovih dolgov, omenjali so se celo prebežnike in verske sekte, poroča Index.

13 dni po dogodku je policija aretirala osumljenca, 34-letnega Dragana Đurića iz naselja Surčin v Beogradu, in sicer v njegovi mesnici.

Sprva je, popolnoma hladno, policiji dejal, da dekleta ni ugrabil, a je pozneje padel na poligrafskem testu in zločin priznal.

Truplo zakopano na smetišču

Dejal je, da je bil pijan, ko je na cesti zbil dekle. Ko ji je hotel pomagati, naj bi ta začela kričati na pomoč, zato jo je večkrat udaril po glavi in zvlekel v avtomobil. Odpeljal jo je na polje, kjer jo je slekel in poskusil posiliti, nato pa jo je zadavil z njeno majico, tisto, ki jo je hotela vrniti prijatelju. Po pripovedovanju je njeno truplo odvlekel nazaj v avtomobil in ga zakopal na divjem smetišču, 23 kilometrov oddaljenem od mesta, kjer jo je ugrabil.

V prtljažniku njegovega avtomobila so preiskovalci odkrili lopato, s katero jo je zakopal, še pred tem, pa se je ustavil v gostilni, kjer je nadaljeval s pitjem.

Policijska preiskava je pozneje ugotovila, da osumljeni svoje žrtve ni zbil, kot je trdil. Prav tako je sprva zanikal posilstvo, a je spolno zlorabo pozneje priznal. Tožilstvo je potrdilo, da jo je poskusil posiliti in jo nato ubil, da bi prikril poskus posilstva.

Policija lahko začne iskanje pogrešane osebe takoj

Dragan Đurić je bil obsojen na 55 let zapora, od tega 40 zaradi težkega uboja in 12 let zaradi poskusa posilstva. Tijanin oče ni bil zadovoljen z odločitvijo sodišča, zato je sprožil civilno pobudo za uvedbo dosmrtne kazni, ki jo je srbski parlament tudi potrdil, hkrati pa so spremenili tudi zakon, po katerem policiji ni treba več čakati 24 ur od prijave pogrešanega otroka do začetka iskalne akcije, ki jo lahko po novem začnejo takoj.