Zastoji v prestolnici so predvsem posledica tega, da večina linij podzemne železnice še naprej ostaja zaprtih ali pa obratujejo omejeno. Do velikih motenj prihaja tudi na linijah primestnih vlakov.

Delavci francoskih železnic pred postajo Gare de Lyon v Parizu, kjer se "na skupščini" odločajo, ali bodo podaljšali stavko. Foto: EPA

"Doslej sem delal od doma ali pa sem šel z avtomobilom. Vendar avtomobil ni več možnost zaradi stroškov in zato, ker je utrujajoče," je povedal eden od Parižanov.

Po Franciji sicer danes vozi zgolj tretjina hitrih vlakov TGV in štirje od desetih regionalnih vlakov. A kljub temu v drugih francoskih mestih ne beležijo takšnega prometnega kaosa kot v prestolnici.

V torek na ulice tudi učitelji, zdravstveni delavci in drugi javni uslužbenci ...

Gneča pred tramvajem, ki je nastala, ker so linije podzemne železnice zaradi stavke zaprte ali pa obratujejo omejeno. Foto: Reuters

Sindikati ob tem za torek napovedujejo nova množična protestna zborovanja. Na ulice naj bi se odpravili učitelji, zdravstveni delavci, drugi javni uslužbenci in tudi odvetniki. Nekateri sindikati že grozijo, da bi lahko stavko nadaljevali tudi čez prihajajoče božično-novoletne praznike, pri čemer odgovornost prelagajo na vlado.

"Če bo vlada umaknila svoj predlog in če bomo začeli resne pogovore o izboljšanju sistema (...), bo vse v redu," je povedal vodja sindikata CGT Philippe Martinez. "V nasprotnem primeru bodo stavkajoči o nadaljnjih korakih odločali v četrtek ali petek," je povedal vodja sindikata, v katerem je tudi večina zaposlenih francoskih železnic SNCF. V tem podjetju so že posvarili, da bodo do božiča težko vzpostavili običajno delovanje železnic, če se stavka ne bo končala v prihodnjih dneh.

Francoska ministrica poziva sindikate, naj ne uničijo počitnic

Francoska ministrica za okolje Elisabeth Borne je ob tem poudarila, da bi bilo od vodji sindikatov neodgovorno, če bi uničili počitnice. "Stavka je legitimna, vendar se lahko spoštuje tudi praznovanja ob koncu leta, ko se vsakdo želi vrniti k svoji družini," je povedala za televizijo France 2.

Francoska vlada zatrjuje, da se je s sindikati pripravljena pogajati o predlogu pokojninske reforme, po katerem bi se Francozi lahko še naprej upokojevali z 62 leti, za polno pokojnino pa bi morali delati do 64. leta. Sindikati predlog pokojninske reforme zavračajo. Rešitve še ni na vidiku.

Arhitekt pokojninske reforme Delevoye odstopil zaradi neprijavljenih prihodkov

Visoki komisar za pokojnine Jean-Paul Delevoye, ki je zasnoval pokojninsko reformo, je odstopil, ker ni prijavil vseh prihodkov. Foto: EPA

Medtem je odjeknila novica o odstopu arhitekta pokojninske reforme. Visoki komisar za pokojnine Jean-Paul Delevoye je odstopil zaradi škandala, povezanega z neprijavljenimi prihodki. Delevoye je minuli konec tedna priznal, da v zadnji prijavi premoženjskega stanja ni navedel 13 položajev v zasebnem sektorju, tako plačanih kot neplačanih. Za enega od teh položajev, predsednika inštituta Patallaxe, je prejemal skoraj 5400 evrov na mesec - poleg ministrske plače. V skladu z zakonom o političnih transparentnosti iz leta 2013 bi moral ta prihodek prijaviti.

"Jean-Paul Delevoye tega ni omenil v prijavi v dobri veri, zdaj pa bo zadevo lahko pojasnil," je dejal predstavnik urada francoskega predsednika in dodal, da bo Emmanuel Macron novega komisarja imenoval čim prej. Delevoye je napovedal, da bo vrnil denar, od septembra 2017 to znese več kot 120.000 evrov.