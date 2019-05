Eva-Marie Persson vodi preiskavo proti Assangeu. Foto: Reuters

Tam prestaja 50-tedensko zaporno kazen zaradi kršenja pogojnega izpusta.

"Na okrožnem sodišču sem vložila zahtevo za pridržanje Assangea v njegovi odsotnosti," je sporočila v izjavi za javnost, kot razlog pa navedla domnevno posilstvo. Ob tem je napovedala, da bo, če bo sodišče prižgalo zeleno luč za Assangeevo pridržanje, izdala evropski nalog za pridržanje, da bi ga Britanci potem izročili Švedski.

Odvetnik Per Samuelson, ki zastopa Assangea na Švedskem, je sporočil, da bo okrožnemu sodišču povedal, da ne more odločati o tožilkini zahtevi, dokler se ne posvetuje s svojo stranko in izve, ali želi zahtevi nasprotovati. "Ker je v zaporu v Angliji, doslej niti po telefonu ni bilo mogoče govoriti z njim," je dejal Per Samuelson.

Pretekli teden je švedsko tožilstvo znova odprlo preiskavo o domnevnem posilstvu, ki se je sicer začela leta 2010. Pred dvema letoma je švedsko tožilstvo preiskavo končalo, kot razlog pa so navedli, da ne morejo nadaljevati primera, dokler je Assange na ekvadorskem veleposlaništvu. Tam je bil sedem let. Kot smo poročali, so britanske oblasti na začetku aprila ustanovitelja Wikileaksa prijele, potem pa so ga zaradi kršenja pogojnega izpusta obsodili na 50 tednov zapora.

Zahtevo o izročitvi Assangea, sicer avstralskega državljana, so vložile tudi ZDA. Britanska sodišča bodo tako odločila o morebitni izročitvi ali Švedski ali ZDA, zadnjo besedo pa bo imel britanski notranji minister Sajid Javid. "Kakšen bo izid procesa, je nemogoče napovedati," je dejala švedska tožilka in dodala, da bo, po informacijah s strani britanskih oblasti, Assange najverjetneje odslužil 25 tednov kazni, preden bi ga lahko izpustili. Britanski sodnik je sicer dal ameriški vladi čas do 12. junija, da se izreče glede zahtev do Assangea.