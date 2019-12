Na sliki je reaktor elektrarne v Mühlebergu. Foto: Reuters

Celoten postopek zaprtja elektrarne, ki je elektriko proizvajala 47 let, bo sicer trajal 15 let.

K odločitvi o zaprtju so pripomogli rastoči stroški vzdrževanja te starajoče se elektrarne v Mühlebergu zahodno od Berna. Od novembra 1972, ko so jo priključili v omrežje, je proizvedla 130 milijard kilovatnih ur elektrike, kar je količina, ki bi zadostovala za pokritje trenutne porabe Berna za več kot sto let, je poročala francoska tiskovna agencija AFP.

"To je zares zgodovinski dan," je za švicarsko javno televizijo RTS pred dnevi dejala švicarska okoljska ministrica Simonetta Sommaruga. "Zaprtje jedrske elektrarne Mühleberg prinaša dodatne priložnosti za vodno in sončno energijo," je dodala.

Švica je po nesreči jedrske elektrarne v Fukušimi na Japonskem leta 2011 napovedala opustitev jedrske energije in zaprtje jedrskih elektrarn, a ob tem ni navedla konkretne časovnice. Upravljavec elektrarne Mühleberg je ob napovedi njenega zaprtja poudaril, da odločitev nima političnega ozadja, temveč je razlog povsem ekonomske narave.

Precej stare so tudi preostale tri švicarske jedrske elektrarne. Najstarejša med njimi, elektrarna Beznau na skrajnem severu države, je decembra dopolnila 50 let starosti, s čimer predstavlja najstarejši delujoči jedrski reaktor v Evropi in tretji najstarejši v svetovnem merilu.