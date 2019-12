Opozorilne table na dejanski finsko-ruski meji v kraju Salla. Državi si delita okoli 1.300 kilometrov državne meje. Foto: AP

Moški iz srednje Azije je v ruski pokrajini Vyborg, okoli 50 kilometrov od dejanske meje s Finsko, postavil več obmejnih postojank, ki naj bi označevale državno mejo med Rusijo in članico Evropske unije.

Nato je štirim moškim iz južne Azije zaračunal po 10.000 ameriških dolarjev, da jih odpelje na Finsko. Sprva jih je z avtomobilom vozil po pokrajini Vybord, nato pa odložil pri postojankah. Četverica je nato tavala po močvirnati pokrajini, dokler jih niso aretirali agenti ruske obmejne straže. Še isti dan, 28. novembra, so aretirali tudi "tihotapca".

Sodišče v Sankt Peterburgu je danes četverici naložilo plačilo finančne kazni in zaukazalo njihovo deportacijo. Tihotapec iz srednje Azije je obtožen goljufije in ostaja v priporu. Identitete in državljanstva moških ob tem niso razkrili.

Rusija si s članicami Evropske unije, Norveško, Finsko, Estonijo, Latvijo, Litvo in Poljsko, skupno deli okoli 2.500 kilometrov meje; zaradi česar številni prebežniki po poročanju Guardiana poskušajo priti v Evropo tudi prek Rusije.