Ukrajinska vojska se utrjuje na novih položajih, potem ko je na začetku novembra zapustila območje Zolote. Foto: EPA

Predstavnik ukrajinske vojske Bogdan Bondar je novinarjem potrdil, da se je v vasi Petrivske, dobrih 50 kilometrov od Donecka začel umik enot in orožja, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Predstavniki ljudske milice samooklicane republike Doneck so ob 13. uri po krajevnem času izstrelili signalno raketo, s katero so sporočili, da so pripravljeni na umik. Enako je nato storila tudi nasprotna stran, poroča ruska tiskovna agencija Tass.

Že poleti so se sile obeh strani umaknile z območja Stanice Luganske. Pretekli teden so zapustile tudi mesto Zolota na območju Luganska.

Umik pogoj za srečanje normandijske četverice

Obojestranski umik sprtih sil s frontne črte na območju omenjenih krajev je pogoj, ki ga je postavila Rusija za vrhunsko srečanje normandijske četverice v Parizu, s katerim bi obnovili zastali mirovni proces. Na tem vrhu bi sodelovali ruski predsednik Vladimir Putin, ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski, francoski predsednik Emmanuel Macron ter nemška kanclerka Angela Merkel.

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je dejal, da umik ukrajinske vojske iz Petrivske pomeni, da je Ukrajina izpolnila vse potrebne pogoje za vrh normandijske četverice. "Upam, da ne bomo videli novih poskusov Kijeva, da prekine izvajanje sporazumov o umiku sil," je na drugi strani dejal Boris Grizlov, ruski predstavnik v delovni skupini za reševanje ukrajinsko-ruskega konflikta. Moskva je v preteklosti Kijev obtoževala, da zavlačuje z vrhom.

Mirovni sporazum iz Minska ni zaustavil spopadov

Odnosi med Ukrajino in Rusijo so zelo napeti od ruske priključitve polotoka Krim leta 2014, po kateri so evropske države tudi uvedle sankcije zoper Rusijo. Ukrajina trdi, da je Rusija po aneksiji Krima organizirala kvaziseparatistične vstaje na območje vzhodne Ukrajine, kar naj bi zanetilo ves ukrajinsko-ruski konflikt, kar pa Moskva zanika.

Spopadi med ukrajinsko vojsko in proruskimi separatisti so po letu 2014 zahtevali najmanj 13.000 smrtnih žrtev. Leta 2015 sta strani v Minsku v Belorusiji podpisali mirovni sporazum, a se medsebojno krivita za kršitve. Na območju industrijske regije sta nastali dve samooklicani ljudski republiki Doneck in Lugansk, ki pa ju nista priznali ne Kijev in ne Moskva.