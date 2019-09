"Čas je, da tudi na državni ravni tako konservativna ljudska stranka kot Zeleni najdejo skupno pot in sestavijo vlado," je dejal Aleksander Geržina in spomnil, da je na deželnih ravneh že veliko sodelovanja med ÖVP-jem in Zelenimi. Foto: Reuters

Kot je v pogovoru za radio Ö1 dodal, se bo o morebitnem oblikovanju koalicije pogovoril z vsemi strankami, cilj pa je oblikovanje stabilne vlade. 33-letni Kurz je dejal, da bo glede na negativen gospodarski razvoj v Nemčiji, grožnjo brexita in svetovne trgovinske spore osrednja točka koalicijskih pogovorov, kako zagotoviti uspešno gospodarsko rast in manjšo stopnjo brezposelnosti.

Po volitvah leta 2017 je ÖVP po dveh mesecih oblikoval koalicijo s svobodnjaki (FPÖ), tokrat bo verjetno proces pogajanj dolgotrajnejši, je prepričan Kurz: "Bojim se, da bo tokrat to večji izziv." Za zmagovalce nedeljskih predčasnih parlamentarnih volitev veljata ÖVP in stranka Zelenih. Tako se že pojavljajo ugibanja o morebitnem sodelovanju med njima. Tovrstno koalicijo bi sicer glede na anketo podprlo okoli 20 odstotkov podpornikov ÖVP-ja. Vodja Zelenih Werner Kogler je v pogovoru za Ö1 dejal, da so pripravljeni na pogovore. Na prvi pogled morda niso ravno vidne skupne točke z ljudsko stranko, a bi lahko na pogovorih odkrili, ali bi se splačalo začeti prava pogajanja, je pristavil.

Glede na začasne rezultate je ÖVP osvojil 37,1 odstotka glasov, Zeleni pa slavijo ponovni vstop v parlament s 14-odstotno podporo. Največji poraz so doživeli socialdemokrati (SPÖ) in FPÖ. SPÖ je podprlo 21,7 odstotka volivcev, FPÖ pa 16,1 odstotka. Pred dvema letoma je SPÖ dobil 27 odstotkov glasov, FPÖ pa 26. Vodstvo socialdemokratov bo v ponedeljek razpravljalo o izidih volitev, a ena od točk naj ne bi bila menjava predsednice stranke Pamele Rendi-Wagner. Vodstvo svobodnjakov se bo predvidoma sestalo v torek. Po izgubi okoli deset odstotnih točk se bodo glede na napovedi preselili v opozicijske klopi.

Priljubljenost Kurza in nerodna poteza SPÖ - ja

Nekdanji slovenski veleposlanik v Avstriji Aleksander Geržina je v pogovoru za STA dejal, da ga izid volitev ni presenetil. Že, ko je parlament konec maja Kurzu izglasoval nezaupnico, je napovedal, da se bo nekdanji kancler vrnil z večjo podporo, kot jo je imel. Po njegovih besedah volitve predstavljajo veliko zmago Kurza, izidi volitev pa odpirajo veliko možnosti za sestavo koalicije. Geržini se zdi najverjetnejše povezovanje ÖVP-ja z Zelenimi.

Geržina, ki poudarja, da takšne podpore stranke v evropskih državah skorajda ne dosegajo več, visoko podporo pripisuje priljubljenosti Kurza in precej nerodni potezi opozicijskih socialdemokratov, ki so zaradi afere Ibiza in razpada vladne koalicije v parlamentu predlagali glasovanje o nezaupnici, s to potezo pa so po njegovem prepričanju vodje ÖVP-ja po nepotrebnem naredili neke vrste žrtev.

Ljudska stranka velika zmagovalka volitev v Avstriji

Zdi se mu namreč, da so socialdemokrati takrat ravnali netaktično, "v zanosu afere, misleč, da bodo zase dobili ugodnejši izkupiček, a to se je vrnilo kot bumerang". Stranka je namreč z 22 odstotki glasov na nedeljskih volitvah dosegla najslabši izid po drugi svetovni vojni. Poleg ravnanja ob izbruhu afere, ki je končala koalicijo med ljudsko stranko in svobodnjaki, Geržina razlog za to vidi tudi v tem, da je stranka šele pred kratkim zamenjala vodstvo, ki tako ni imelo časa, da nakaže obrise svojega delovanja.

Redkokdaj toliko možnosti za sestavo vlade

Po drugi strani so položaj uspešno izrabili Zeleni, ki so po mnenju Geržine poleg ÖVP-ja pravi zmagovalec volitev. Potem ko jim na volitvah leta 2017 ni uspelo preseči parlamentarnega praga, so se vrnili v velikem slogu, je dejal Geržina, ki dodaja, da ima zaradi uspeha Zelenih ljudska stranka tokrat tudi več možnosti za sestavo koalicije kot na zadnjih volitvah. "Redkokdaj je imela vodilna stranka toliko možnosti za sestavo vlade," je poudaril nekdanji veleposlanik, ki bi se mu zdela zanimiva novost prav koalicija ljudske stranke z Zelenimi in morda s parlamentarno podporo ali z vstopom v vlado stranke Neos.

Dodaja, da je sicer res, da je med strankama kar nekaj programskih razlik – predvsem glede varnosti, migracij, zaposlovanja in davkov –, vendarle pa je napočil trenutek, ko bi Zeleni morali opustiti vlogo večne opozicije in prevzeti odgovornost za sodelovanje v vladi. Katero koli drugi možnost koalicijskega sodelovanja si Geržina, ki novo vlado pričakuje do božiča, težko predstavlja.