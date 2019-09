Sebastian Kurz si obeta novo zmago na drugih predčasnih volitvah v zadnjih dveh letih. Foto: Reuters

Afera Ibiza je maja lani pretresla avstrijsko javnost in povzročila razpad avstrijske vlade. Nemški mediji so objavili videoposnetek, na katerem je vodja skrajno desnih svobodnjakov (FPO) Heinz-Christian Strache pred volitvami leta 2017 na Ibizi domnevni nečakinji ruskega oligarha ponujal državne pogodbe v zameno za njene naložbe v Avstriji v znesku več sto milijonov evrov. Ženska je pri tem priznala, da je denar sumljivega izvora.

Strache je po aferi odstopil, Kurz je napovedal predčasne volitve, parlament pa mu je izglasoval nezaupnico. V začetku junija je nato za čas do predčasnih volitev prisegla vlada pod vodstvom Brigitte Bierlein.

33-letnemu Kurzu afera koalicijskih partnerjev glede na javnomnenjske ankete ni škodila, saj krepko vodi s predvidenimi 34 odstotki glasov podporo. Njegovi konservativci so po Ibizi vodstvo celo okrepili, saj je del volivcev svobodnjakov prešel prav h konservativcem.

Kljub napovedani prepričljivi zmagi mora Kurz za vladanje Avstriji izbrati koalicijskega partnerja, ki pa dan pred volitvami ostaja velika uganka.

Svobodnjaki želijo obnoviti koalicijo

Novi vodja svobodnjakov Norbert Hofer si s Kurzem deli "mnoge ideje. Foto: Reuters

Svobodnjaki, ki jim je podpora s 26 padla na 20 odstotkov glasov, so izjemno naklonjeni vnovični koaliciji s konservativci. Posneli so celo promocijski video njihovega novega voditelja Norberta Hoferja, ki s Kurzem pride na družinsko terapijo, kjer soglasno izjavita, da si "delita mnoge ideje".

Skrajno desna stranka je v kampanji še zaostrila svojo že tako sovražno retoriko do priseljencev. Nekdanji notranji minister Herbert Kickl je dejal, da so druge stranke islamu "razgrnile preprogo za vstop v Avstrijo" njegovo ministrstvo pa bo začelo to preprogo "vleči centimeter po centimeter in jo nazadnje spremenilo v letečo preprogo".

V Avstriji sicer živi okoli 700.000 muslimanov, kar je približno osem odstotkov vsega prebivalstva.

Kurz si tudi v resnici deli protipriseljenske ideje s svobodnjaki. "Ljudje na dogodkih pogosto prihajajo k meni in povedo, da se v svojih soseskah ne počutijo več doma, temveč skoraj kot tujci. Boriti se moramo proti nezakonitim migracijam," je povedal na enem predvolilnih shodov, v svoji kampanji pa parafraziral tudi slogan Jörga Haiderja: "Človek, ki govori naš jezik".

Sklenitev vnovične koalicije s svobodnjaki pa je za Kurza tudi tvegana. Kritiki so jo že označili za "koalicijo Ibiza". Proti Stracheju še naprej poteka preiskava zaradi afere, njegova žena, ki se je tudi pojavila v videoposnetku, pa znova kandidira na listi stranke. Mnogi Kurzevi privrženci koaliciji s skrajno desno stranko z zgodovino neonacističnih škandalov močno nasprotujejo.

Se bo Kurz obrnil na zeleno stran?

Kurz v primeru zmage napoveduje pogovore z vsemi strankami. Foto: Reuters

Kurz bi se ob tem lahko za sodelovanje obrnil tudi na Zelene, saj je okolje poleg migracij postala ena izmed najbolj vročih tem med Avstrijci.

Zeleni uživajo 13 odstotkov podpore, zato bi za vladanje potrebovali še družbo liberalne, gospodarstvu naklonjene stranke Neos - ki ji pripisujejo osem odstotkov podpore. Obe stranki si želita prenoviti fiskalno politiko za spopadanje s podnebnimi spremembami.

Zeleni so na levi polovici političnega spektruma ter ostro nasprotujejo protipriseljenski in socialni politiki Avstrijske ljudske stranke, vendar stranki v nekaterih pokrajinah stranki že vladata skupaj. Tudi na državni ravni koalicije ne izključujejo. "Obstaja toliko različnih obrazov Kurza. Verjamem, da je razmeroma brez ideologije in idej," je za Reuters dejal vodja Zelenih Werner Kogler.

S tem se strinjajo tudi analitiki. "Kurz je odličen igralec z izjemno profesionalnim strojem za odnose z javnostjo. Tako rekoč je popoln klon. Vsebinsko ne predstavi ničesar posebej izvirnega, razen če med vsebino štejete njegovo mladost," je za Reuters dejal Anton Pelinka. S tričlansko vlado z Zeleni in Neosom, ki še nista bila v vladi, bi se Kurz predstavil tudi kot modernizator, čeprav se v veliki meri sicer predstavlja kot ortodoksni konservativec.

Tudi socialdemokrati pripravljeni na pogajanja

Matematično je možno tudi povezovanje s socialnimi demokrati, s katerimi so konservativci nekoč že tvorili t. i. veliko koalicijo, vendar so pred volitvami leta 2017 popolnoma prekinili skupno pot. Voditeljica Pamela Rendi-Wagner je sporočila, da je pripravljena na pogovore s komerkoli, razen s skrajno desnico.

"Kurz ima pravzaprav izbiro le med kugo, kolero in mogoče tudi ebolo," je prihodnjo koalicijo slikovito opisal analitik Thomas Hofer.

Na nedeljskih predčasnih volitvah, ki bodo določile nova razmerja moči med avstrijskimi političnimi strankami, bo lahko glasovalo okoli 6,5 milijona Avstrijcev. Izidi vzporednih volitev bodo znani takoj po zaprtju volišč ob 17. uri, prvi začasni izidi pa med 20. in 21. uro.