Strokovnjaki za bombe so v sredo evakuirali otroke in izvedli nadzorovano eksplozijo ročne granate, ki je vsebovala majhno količino eksploziva, je sporočila tiskovna predstavnica policije v Madridu.

Mladoletni prebežniki iz severne in podsaharske Afrike pa niso bili prvič tarča napada nasilnežev. V noči pred španskimi parlamentarnimi volitvami 10. novembra so več otrok iz centra v Hortalezi pretepli z vesli in palicami, poroča Guardian. Oktobra je bil center tarča napada več kot 30 mladih moških, ki pa niso uspeli vdreti na posestvo.

Zaposleni v centru so za El Pais povedali, da se je center za otroke brez spremstva znašel "v središču španske ksenofobije" ter da tako več ne morejo delati.

Lourdes Reyzabal iz organizacije Roots Foundation je ob tem opozoril tudi na skupine na WhatsAppu in strani na Facebooku, ki spodbujajo napade na otroke prebežnike.

Skrajno desni Vox center označil za grožnjo

Vodja skrajno desne stranke Vox Santiago Abascal je v predvolilni kampanji center za otroke prebežnike označil za grožnjo prebivalcem mesta. Tudi vodja izpostave Voxa v Madridu Rocio Monasterio je center označil za "resen problem naše soseske".

"Živim v delavski soseski Hortaleza. Vsakič, ko sem na ulici, kjer je center za otroke prebežnike, srečam ženske, ki mi povejo, da jim je policija naročila, naj ne nosijo nakita na ulicah. Srečam matere, ki so zaskrbljene, ker se njihove hčere domov vračajo pozno in se bojijo, da bodo napadene," je dejal v televizijskem soočenju.

Vox je obsodil napad, vendar je sočasno obsodil nasprotnike, ki želijo iz dogodkov ustvariti politični kapital: "Sramotno je, da je treba nasilje, ki ni nikoli upravičeno, uporabiti za politične cilje."

Napadi kot posledica sovražnega govora

Na drugi strani je Adriana Lastra iz vladajoče stranke socialistov napade neposredno povezala s sovražnim govorom. "Proti njemu se moramo boriti na spletu, na ulicah in v naših institucijah," je dejala namestnica sekretarja socialistov.

"Kriminalizacija otrok prebežnikov brez spremstva ima te učinke," je sporočila tiskovna predstavnica stranke Unidas Podemos in odgovornost za napade neposredno pripisala Monasteriu.