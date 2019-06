Donald Trump z veterani. Foto: Reuters

Mayeva je povedala, da je počaščena, da lahko to obletnico praznuje z vojnimi veterani, ki po njenih besedah pripadajo "zelo posebni generaciji". "Žrtvovali so svoja življenja, da lahko bolje živimo in gradimo boljši svet," je poudarila. Preživelim vojakom se je tudi zahvalila.

Macron pa je v kratkem nagovoru v angleščini poudaril trdnost edinstvenih odnosov med državama kljub brexitu. "Voditelji odhajajo in prihajajo, a njihovi dosežki ostanejo. Naše prijateljstvo bo preživelo trenutne dogodke," je dejal. Ob tem je britanski premierki, ki se poslavlja s položaja, povedal, da mu je bilo v veselje sodelovati z njo.

Voditelja sta v Ver-sur-Meru položila temeljni kamen za spomenik na okoli 22.000 zavezniških vojakov, ki so se bojevali pod britanskim poveljstvom. Spomenik, ki ga bodo predvidoma odkrili 6. junija 2020, bo stal na plaži Gold. Na tej plaži se je 6. junija 1994 izkrcalo 25.000 mož, večinoma Britancev.

Britanska delegacija s princem Charlesom, Camillo in Thereso May na čelu. Foto: Reuters

Trump v Normandijo iz Irske

Macron se bo pozneje udeležil še slovesnosti na pokopališču v mestu Colleville-sur-Mer, kjer so pokopani ameriški vojaki. Tam bo tudi predsednik ZDA Donald Trump, ki je medtem že pripotoval z obiska na Irskem.

"Na poti v Normandijo, da se spomnimo nekaterih najpogumnejših, ki so kadar koli živeli. Neskončno smo hvaležni," je zapisal Trump na Twitterju.

Predsednika ZDA in Francije se bosta danes predvidoma sestala tudi na delovnem kosilu v mestu Caen.

Slovesnosti danes potekajo v celotni Normandiji. Ob obletnici bodo po vsej Franciji na železniških postajah odprli tudi različne fotografske razstave.

Že v sredo so v britanskem pristaniškem mestu Portsmouth pripravili britansko osrednjo slovesnost ob tej obletnici, ki se je je udeležilo več svetovnih voditeljev, vključno z britansko kraljico Elizabeto II.

V noči na 6. junij 1944 se je na obalah francoske Normandije začelo zavezniško izkrcanje, znano kot dan D. To je bil začetek največje vojaške skupne pomorske, kopenske in zračne operacije v zgodovini človeštva, ki je hkrati pomenila pomemben preobrat v drugi svetovni vojni in pripomogla h kapitulaciji nacistične Nemčije leta 1945.