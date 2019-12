Foto: Reuters

Po eksploziji se je hiša porušila, zajel jo je tudi požar.

V reševalni akciji sodeluje 50 policistov in 100 gasilcev, ki so požar do jutra spravili pod nadzor.

"Ruševine moramo pregledovati ročno, saj si ne moremo pomagati s stroji," je dejal predstavnik krajevnih oblasti Jaroslaw Wieczorek.

Lokalni distributer plina PSG domneva, da je bila morda v gradbenih delih pred hišo poškodovana cev, saj so zaznali nenaden upad pritiska v plinovodu. Točen vzrok nesreče sicer še ugotavljajo.