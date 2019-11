Po Franciji se je zbralo okoli 150.000 ljudi. Foto: Reuters

Pariz je bil preplavljen s plakati vijolične barve – barva feminističnega gibanja –, ki so pozivali h končanju patriarhata in nasilja. Nekatere protestnice so imele v rokah portrete ubitih sorodnic in prijateljic.

Shod v glavnem mestu Francije, ki so se ga udeležile predvsem ženske, je bil eden od 30, ki jih je v Franciji organiziralo skoraj 70 organizacij, političnih strank, sindikatov in društev.

Po podatkih raziskovalnega inštituta Occurrence consultancy se je pariškega shoda udeležilo okoli 49.000 ljudi. Medtem pa se je podatkih feminističnega kolektiva #NousToutes (Vse me), ki je organiziral shod v Parizu, na njem zbralo okoli 100.000 ljudi, na shodih po državi, med drugim v Lyonu, Strasbourgu, Bordeauxu in Lillu, pa okoli 150.000 ljudi.

V Franciji je po podatkih francoske tiskovne agencije AFP letos pod rokami svojih sedanjih ali nekdanjih partnerjev umrlo 116 žensk, lani pa je bilo po uradnih podatkih na tak način ubitih 121 žensk.

Partnersko nasilje letno prizadene 220.000 Francozinj.

Do shodov je prišlo dva dni, preden bo vlada objavila izsledke preiskave družinskega nasilja. Vlada bo predvidoma v ponedeljek predstavila okoli 40 ukrepov proti nasilju nad ženskami.

Italija: Partnerji ubili 94 žensk

V Italiji so se ženske zbrale na shodu v Rimu. Po navedbah tamkajšnjih organizatorjev Non Una de Meno (Niti ena manj) so v Italiji letos zdajšnji ali nekdanji partnerji ubili že 94 žensk.

Italijanski minister za finance Roberto Gualtieri je v soboto napovedal 12 milijonov evrov pomoči za otroke žensk, ki so jih ubili njihovi partnerji. S sredstvi nameravajo financirati šolnine, stroške zdravljenja in poklicnega izobraževanja, je sporočil minister.

ZN je 25. november za mednarodni dan boja proti nasilju nad ženskami razglasil leta 1999. Na ta dan leta 1960 je dal namreč dominikanski diktator Rafael Trujillo na krut način ubiti tri sestre Mirabal, ki so bile politične aktivistke v Dominikanski republiki. Foto: Reuters

Guterres: Treba je več solidarnosti

Generalni sekretar ZN-a Antonio Guterres je opozoril, da treba izraziti več solidarnosti tudi z žrtvami, njihovimi zagovorniki ter borkami in borci za pravice žensk. "Skupaj lahko in tudi moramo končati posilstva in spolne napade vseh vrst," je prepričan.

Nasilje nad ženskami je po njegovih besedah med najbolj razširjenimi in trdovratnimi kršitvami človekovih pravic, njihova žrtev pa je vsaka tretja ženska na svetu. "To pomeni nekdo v tvoji okolici. Sorodnica, sodelavka, prijateljica. Ali celo ti," je dodal.

Femicid ostaja trdovraten pojav

V letu 2017 je bilo tako v bogatih kot v revnih državah sveta najmanj 87.000 žensk ali deklic ubitih zato, ker so ženske. Pri tem jih je bilo kar 58 odstotkov oziroma 50.000 žrtev partnerjev ali drugih družinskih članov, kažejo statistike ZN-a, ki s tem potrjujejo, da femicid ostaja trdovraten svetoven pojav.

V Sloveniji je vsaka druga ženska od dopolnjenega 15. leta starosti doživela eno od oblik nasilja. Po svetu je več kot tretjina žensk v življenju že doživela telesno in/ali spolno nasilje, 750 milijonov žensk pa se je poročilo pred svojim 18. letom starosti.

Slovenija je z ratifikacijo konvencije Sveta Evrope o preprečevanju nasilja nad ženskami in nasilja v družini ter o boju proti njima, t. i. carigrajske konvencije, pokazala svojo trdno zavezo, da naredi velik korak naprej pri preprečevanju nasilja nad ženskami in v družini, so ob dnevu boja proti nasilju nad ženskami, ki bo 25. novembra, poudarili na ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.

Ministrstvo namenja posebno pozornost spletnemu nasilju in nadlegovanju nad ženskami in dekleti. Številne raziskave namreč kažejo, da je spletno nasilje in nadlegovanje žensk in deklet vse bolj razširjen pojav.