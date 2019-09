"Oblast delavcem," se je glasil eden izmed napisov. Foto: Reuters

Tokratni shod so mestne oblasti dovolile. Med drugim se ga je udeležil tudi kritik Kremlja Aleksej Navalni, za katerega so bile to prve demonstracije, odkar so ga prejšnji mesec izpustili iz zapora. V ječi je prestal 30 dni, ker je večkrat organiziral nedovoljene proteste oziroma "javna zborovanja".

Protesti tokrat dovoljeni

Poleti so v Moskvi potekali množični protesti zaradi izključitve nekaterih opozicijskih politikov iz volilne tekme za sedeže v mestnem svetu ruske prestolnice. Policija je na teh protestih, ki jih niso odobrili, prijela več tisoč ljudi. Večina jih je sicer hitro prišla nazaj na prostost, več pa jih je v zaporu ostalo dalj časa. Nekateri bodo morali zaradi nasilja nad policisti za rešetkami ostati štiri leta.

Oblasti so tokratne proteste dovolile na cesti ob notranjem cestnem obroču, na območju, kjer je protestnike mogoče zlahka nadzorovati.

Današnji protesti so največji po lokalnih volitvah v Rusiji sredi septembra. Na teh volitvah je Enotna Rusija, ki je povezana s predsednikom Vladimirjem Putinom, izgubila približno tretjino položajev v moskovskem mestnem svetu.