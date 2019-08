Zbralo se je več deset tisoč ljudi. Foto: EPA

Opozicija se namreč pritožuje zaradi izključitve njenih kandidatov z volitev v moskovski mestni svet. Volilna komisija je postavila več pogojev za njihovo kandidaturo. Med drugim je moral vsak zbrati 5.000 glasov podpore, a jih komisija vseeno ni želela registrirati, češ da so nekatere podpise ponaredili.

Tokratni shod so mestne oblasti dovolile, v nasprotju s prejšnjima dvema, ki sta se končala v nasilju in z aretacijami. Organizatorji pravijo, da se je kljub močnemu dežju zbralo skoraj 50.000 ljudi. Organizacija, ki šteje udeležence na protestih, Beli števec, je naštela 49.900 ljudi, policija na drugi strani sporoča, da jih je prišlo manj kot pol toliko.

Organizatorji so pozvali tudi k nedovoljenemu pohodu skozi mestno središče po protestu, kar bi lahko pripeljalo do dodatnih spopadov s policijo. Po uradnem koncu shoda je bilo pridržanih več deset ljudi, poroča BBC. Policija je bila prisotna tudi z enotami v protiizgredni opremi.

Nekateri protestniki so imeli transparente z napisi, kot sta "dajte nam pravico voliti" in "dovolj ste nam lagali", drugi pa so nosili fotografije aktivistov, aretiranih na prejšnjih protestih.

Še pred današnjim protestom je policija pridržala opozicijsko političarko Ljubov Sobol, sicer zaveznico znanega Putinovega kritika Alekseja Navalnega. Oba sta ljudi pozvala k udeležbi nedovoljenega "sprehoda" po dovoljenem shodu. Na Twitterju je objavila videoposnetek, na katerem je videti, kako policija na silo vdre v njeno pisarno. Že prejšnji teden so jo pred protesti začasno priprli.