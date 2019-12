Takoj za Samoo so novo leto pozdravili na Božičnem otoku, Kiribatih in Fidžiju. Slavje je sledilo na Novi Zelandiji, ki jo je letos zaznamoval teroristični napad na mošejo v Christchurchu, kjer je Brenton Tarrant ubil 51 ljudi, 49 pa ranil, in nato v Avstraliji, kjer so na silvestrovo razsvetlili nebo nad opero v Sydneyju.

Sloviti ognjemet je bil del javne polemike, saj so mu številni zaradi požarov, ki divjajo po državi, nasprotovali. V Avstraliji trenutno divja več kot 100 požarov, v zveznih državah Viktorija, Južna Avstralija, Novi Južni Wales in v Tasmaniji so razglasili izredne razmere, v ognjenih zubljih je umrlo dvanajst ljudi in po podatkih okoljvarstvenikov kar milijon živali.

Ognjemet v Sydneyu. Foto: Reuters

V Novem Južnem Walesu so uvedli popolno prepoved ognjemetov, a so za Sydney naredili izjemo; za družine so razsvetlili nebo že nekaj ur pred polnočjo.

Veselo tudi v Severni Koreji

Praznovanje v Severni Koreji.

Novo leto je nato nastopilo na Japonskem ter v Južni in Severni Koreji; v Pjongjangu se je zbralo več tisoč ljudi, ki so na trgu okrašenem z velikima led zaslonoma in glasbenem programu skupaj odštevali do polnoči.

Ognjemeta zaradi protestov ne bo v Hongkongu, kjer so zaradi represivnosti kitajskih oblasti ljudje na ulicah že pol leta, nič drugače ne bo na novega leta dan.

Protestniki bodo na shodu "Ne pozabi 2019 – vztrajaj v 2020" nosili maske, na ulicah pa bo tudi 6.000 policistov. Hongkonška voditeljica Carrie Lam je dejala, da je pol leta nemirov v finančnem središču povzročilo "žalost, anksioznost, razočaranje in jezo". "Začnimo novo leto 2020 z novo resolucijo, da bomo v družbi ohranili mir in harmonijo."

Novo leto po svetu

Izmed evropskih držav bodo novo leto prvi pozdravili v Grčiji, na Finskem, v baltskih državah in v Romuniji, medtem ko bo večji del Evrope proslavljal ob polnoči po srednjeevropskem času.

Na vzhodno obali ZDA, vključno z New Yorkom se bo novo leto začelo v sredo ob 6. uri po srednjeevropskem času, sedem ur pozneje pa bosta kot zadnja vanj vstopila sicer nenaseljena tihomorska Bakerjev otok in Howlandov otok.

Eno najbolj prepoznavnih silvestrovanj se bo odvilo na newyorškem Times Squaru, kjer spuščanje znamenite krogle pospremi tudi ognjemet. Za letos poleg tega organizatorji napovedujejo, da bodo s streh okoliških stavb spustili skoraj 1.400 kilogramov pisanih konfetov. Na praznovanju pričakujejo milijonsko množico.