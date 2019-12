Premestitev iz Vučjaka je končana. Foto: Reuters

Predtem so okoli 370 prebežnikov prepeljali v begunsko taborišče Ušivak, ki je prav tako blizu glavnega mesta Bosne in Hercegovine. V nekdanji vojašnici Blažuj sicer sprejemni center še ni končan, a so prebežnike namestili v začasne bivalne zabojnike. V torek so tam še urejali dostop do tekoče vode, težave naj bi predstavljala tudi kanalizacija.

Prebežniki iz Vučjaka so že nastanjeni v novih begunskih taboriščih. Foto: Reuters

Po oceni sekretarja Rdečega križa v Bihaću Selama Midžića je premestitev potekala brez težav. Pred tem so se namreč pojavile bojazni, da se bodo nekateri prebežniki uprli premestitvi, saj bi se s tem oddaljili od meje s Hrvaško. S končano premestitvijo prebežnikov, ki večinoma prihajajo iz Azije, z Bližnjega vzhoda in iz Severne Afrike, bodo improvizirano in neustrezno taborišče Vučjak zaprli.

Vučjak popolnima neprimeren za bivanje

Center v Vučjaku leži v bližini nekdanjega odlagališča odpadkov in minskega polja ter je bil že vse od nastanka junija tarča kritik zaradi neprimernih pogojev za bivanje. Improvizirano taborišče blizu meje s Hrvaško so lokalne oblasti v Bihaću vzpostavile za nezakonite migrante, za katere ni bilo prostora v sprejemnih centrih. Sestavljajo ga šotori, ki jih ni mogoče ogrevati, v njem ni tekoče vode, stranišč in elektrike.

Številni, med drugim tudi Svet Evrope ter Evropska unija, so opozorili, da je Vučjak popolnoma neprimeren za bivanje, življenje in zdravje ljudi v njem pa sta ogrožena. V zadnjem času so bili vse pogostejši pozivi k zaprtju tega taborišča. Prejšnji teden, ko je zapadel sneg, so razmere v Vučjaku postale še bolj dramatične in napete.