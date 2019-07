Grobovi otroških žrtev konflikta v Jemnu. Foto: EPA

ZN je poleg tega lani prepoznal več kot 24.000 primerov hudega nasilja nad otroki, med katerimi so primeri spolnega nasilja, napadi na šole in bolnišnice ter novačenje otrok za vojake.

Guterres je ob tem dejal, da ga je spravilo v obup povečanje števila primerov hudega nasilja nad otroki, saj se je njihovo število v primerjavi z letom prej povečalo za približno 3000.

Po besedah njegovega tiskovnega predstavnika so ga osupnile številke ubitih ali pohabljenih otrok, ki so se v primerjavi z lanskim letom povečale za približno 2000.

Med drugim je bilo v Afganistanu lani ubitih okoli 3000 otrok, v Siriji 1800 in v Jemnu 1600.

Po svetu so lani za vojake novačili več kot 7000 otrok, največ v Somaliji, Nigeriji in Siriji. Guterres je ob tem opozoril, da ima Somalija v letu 2018 tudi največje prepoznanih primerov spolnega nasilja nad otroki in ugrabitev.