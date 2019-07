Navalnega so v nedeljo na hitro prepeljali v bolnišnico. Foto: Reuters

"Glede na rezultate opravljenih testov nismo našli snovi, ki povzročijo zastrupitev," je dejal Sklifosovski Aleksej Tokarev, ki vodi inštitut, kjer so opravili vse teste in niso našli sledi strupov. Diagnosticirali so mu kontaktni dermatitis.

Podporniki Navalnega trdijo, da je bil zastrupljen v zaporu, kjer prestaja 30-dnevno zaporno kazen zaradi pozivanja k nedovoljenim protestom.

Iz zapora so Navalnega v nedeljo prepeljali v bolnišnico zaradi hudo otečenega obraza in rdečine na koži. Kljub nasprotovanju njegove zdravnice so ga že v ponedeljek premestili spet v zapor.

Po mnenju njegove dolgoletne zdravnice Anastazije Vasiljeve je bil Navalni zastrupljen z "neznano kemično snovjo". Trdi tudi, da moskovska bolnišnica, kjer so opravili teste, nima potrebne opreme za testiranja vseh obstoječih strupov.

Da je bil mogoče zastrupljen, meni tudi Navalni, ki je spomnil na primere aktivista Pussy Riot Pjotra Verzilova, kritika Kremlja Vladimirja Kara-Murze ter ruskega dvojnega agenta Sergeja Skripala.