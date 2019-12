Izguba kisika vpliva na ravnovesje morskih ekosistemov. Foto: Pixabay

Poročilo z naslovom "Deoksigenizacija oceanov: Problem vseh" ugotavlja, da se površine vode z nizko koncentracijo kisika širijo, poroča nemški portal Deutsche Welle.

Zdaj je po svetu okoli 700 območij, kjer imajo oceani malo kisika, medtem ko je bilo v šestdesetih letih 20. stoletja takšnih območij 45. Ob tem se je število območij, kjer ni več kisika, v zadnjih petih desetletjih početverilo.

Avtorji pravijo, da predstavlja poročilo največjo strokovno pregledano raziskavo vzrokov in učinkov izgube kisika v oceanih ter morebitnih rešitev.

Grethel Aguilar, vršilka dolžnosti direktorja Mednarodne zveze za ohranjanje narave (IUCN), ki jo sestavljajo vladne in civilnodružbene organizacije, je dejala, da poročilo kaže obseg škode, ki jo povzročajo podnebne spremembe. "Vse toplejši oceani izgubljajo kisik, krhko ravnovesje morskega življenja pa je porušeno," je dejala.

Potencialne hude posledice za ribištvo in ranljive obalne skupnosti pomenijo, da so odločitve, ki jih sprejemajo na ZN-ovi podnebni konferenci še pomembnejše. Da bi ob drugih uničujočih učinkih podnebnih sprememb omejili tudi izgubo kisika v oceanih, se morajo svetovni voditelji zavezati k takojšnjemu in občutnemu zmanjšanju izpustov, je dejala Grethel Aguilar.

"Zadnje opozorilo"

Poročilo sporoča, da je ta pojav morda "zadnje opozorilo" za človeštvo glede vse večjih izpustov ogljika. Izguba kisika ogroža morske ekosisteme, ki že zdaj trpijo zaradi segrevanja in zakisljevanja oceanov, opozarja eden od avtorjev Dan Laffoley.

Izguba kisika v oceanih začenja spreminjati ravnovesje morskega življenja, saj spodbuja vrste, ki lahko živijo z malo kisika, kot so mikrobi, meduze in nekateri lignji, na račun vrst, ki težje prenašajo manj kisika, med katerimi je večina rib.

Med vrstami, ki so zaradi te spremembe najranljivejše, sta tudi tuna in morski pes. Te vrste sprememba sili v plitvejše vode, kjer je več kisika, zaradi česar so bolj izpostavljene pretiranemu ribarjenju.

Poročilo predvideva, da bodo oceani po svetu do konca stoletja izgubili tri do štiri odstotke zalog kisika. Največ kisika bodo oceani izgubili v zgornjih tisoč metrih, kjer je največja bioraznolikost.