Mandat za sestavo vlade je Sanchezu podelil španski kralj Felipe, ki je v torek začel pogovor z vsemi strankami. Foto: Reuters

Na novembrskih volitvah, že četrtih v štirih letih, so v 350-članskem parlamentu socialisti osvojili 120 poslanskih sedežev, kar je tri manj kot na volitvah aprila. Že dva dni po volitvah so sklenili dogovor s Podemosom Pabla Iglesiasa, ki so dobili 35 poslancev, kar ne zagotavlja absolutne večine 176 poslancev.

Sanchez se je za sodelovanje dogovarjal tudi z manjšimi strankami, med drugim s katalonsko stranko ERC, ki je naklonjena neodvisnosti Katalonije in zagovarja brezpogojna pogajanja med španskimi in katalonskimi oblastmi, vendar dogovora še niso sklenili.

Ena od zahtev ERC-ja, katerega vodja Oriol Junqueras je bil obsojen na 13 let zapora zaradi neuspelega poskusa razglasitve katalonske neodvisnosti, je možnost izvedbe pravno zavezujočega referenduma o neodvisnosti Katalonije, a to za vlado v Madridu ne pride v poštev.

Potem ko mu je v sredo španski kralj Felipe podelil mandat za sestavo vlade, je Sanchez dejal, da nalogo sprejema "s spoštovanjem, odgovornostjo in ogromno hvaležnostjo do španskega naroda".

"Volivci so bili 10. novembra jasni, da hočejo vlado socialistov. Druge alternative ni," je poudaril Sanchez, ki ga zdaj čakajo tedni pogajanj s strankami za oblikovanje nove vlade, za katero je malo verjetno, da bi jo Španci dobili še letos.

Absolutna večina je za potrditev v parlamentu potrebna zgolj v prvem krogu glasovanja, v drugem pa mandatar potrebuje samo navadno večino. To pomeni, da je dovolj, da se druge stranke vzdržijo glasovanja.