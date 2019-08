Trump zaostruje politiko do priseljencev, tako zakonitih kot nezakonitih. Foto: Reuters

Tarča novega pravila bodo priseljenci, ki več kot leto dni prejemajo socialno pomoč v obliki hrane, zdravstvene pomoči v sistemu medicaid ali nastanitve. Njihova prošnja za podaljšanje vizuma ali zeleno karto bo zavrnjena, če bo vlada presodila, da bodo tudi v prihodnje odvisni od socialne pomoči, poroča BBC.

Vršilec dolžnosti direktorja Službe za državljanstva in priseljevanje Ken Cuccinelli je izjavil, da vlada s temi novimi pravili potrjuje ideal samozadostnosti in osebne odgovornosti.

Predsednik Donald Trump je izjavil, da veliko preveč priseljencev izkorišča "velikodušne javne ugodnosti" in omejene vire, ki bi jih lahko izkoristili ranljivi državljani. Uradna statistika medtem kaže povsem drugačno sliko, saj v sistemu zdravstvenega zavarovanja za revne v ZDA (medicaid) sodeluje le 6,5 odstotka priseljencev, preostalo so državljani. Bone za hrano prejema 8,8 odstotka priseljencev, preostalo pa državljani.

Priseljenci brez ustrezne dokumentacije, ki že živijo v ZDA, bilo naj bi jih več kot deset milijonov, do teh ugodnosti seveda tako ali tako niso upravičeni.

Ukrepi vlade pod vodstvom Trumpa se bodo nanašali na 22 milijonov zakonitih priseljencev, ki bodo želeli pridobiti državljanstvo ZDA. Foto: EPA

Ukrep bo tako prizadel predvsem 22 milijonov zakonitih priseljencev, ki bodo želeli pridobiti državljanstvo ZDA.

Ob prošnji za zeleno karto mora priseljenec dokazati, da ne bo v breme družbi. Večino zelenih kart podelijo na podlagi poroke z ameriškim državljanom ali zakonitim priseljencem in v tem primeru mora mož ali žena s papirji jamčiti za partnerja, za katerega je odgovoren več let po tem, ko so papirji že urejeni.

Bela hiša trdi, da ima kar polovica priseljenskih družin v ZDA najmanj enega člana, ki koristi medicaid, 78 odstotkov gospodinjstev, katerih glava družine je človek z največ srednješolsko izobrazbo, pa koristi najmanj en socialni program v ZDA.

Poleg medicaida in bonov za hrano so to tudi pomoč pri nakupu ali najemu stanovanja ter vrsta programov, ki pa jih nova pravila ne bodo prizadela – nujna zdravstvena pomoč, subvencije za šolsko hrano, posvojitve ali rejništvo, študentska posojila, hipoteke, ljudske kuhinje, zavetišča za brezdomce ali pomoč po naravnih katastrofah. Iz novih pravil so izključeni tudi nosečnice in vojaki. Nova pravila tudi ne bodo veljala za begunce in prosilce za azil.

Pripravljajo se tožbe

Nacionalni pravni center za priseljevanje iz Los Angelesa že pripravlja tožbo in sporoča, da gre za poskus nove definicije celotnega sistema priseljevanja v ZDA v škodo revnih in etničnih manjšin.

Trump je že izjavil, da bi sam raje videl več priseljencev iz držav, kot je Norveška, ne pa iz tistih, ki jih je opredelil kot "usrane".