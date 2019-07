Inšpektorat ministrstva za domovinsko varnost je ob poročilu objavil tudi fotografije iz zbirnega centra McAllen. Foto: Reuters

Generalni inšpektor ministrstva za domovinsko varnost ZDA je v torek objavil poročilo, ki ugotavlja, da ljudje živijo v prenatrpanih prostorih, odrasli in otroci spijo kar na betonskih tleh, nimajo primerne hrane, prav tako pa so nevzdržne higienske razmere.

V preteklih dneh je centre obiskalo več demokratskih predstavnikov in aktivistov, ki so potrdili navedbe inšpekcije. Demokratski predstavnik Joaquin Castro je po obisku povedal, da so nekaterim pripornikom dva tedna odrekali možnost umivanja, jim odvzeli zdravila in jih zaklenili v prostore z nedelujočimi vodnimi pipami.

Notranja inšpekcija je junija obiskala pet zbirnih centrov in dve vstopni točki v dolini Rio Grande v Teksasu. Med obiskom inšpektorjev je bilo v omenjenih zbirnih centrih zaprtih okoli 8.000 ljudi, med katerimi so jih 3.400 zadrževali več kot 72 ur, kar je zakonsko dovoljeni čas; 1.500 ljudi pa je bilo pridržanih več kot deset dni.

Dolina Rio Grande je po navedbah ameriške Agencije za carine in varovanje meje (CBP) najbolj obremenjena vstopna točka v ZDA. Med oktobrom 2018 in majem 2019 so pri vstopanju v državo v dolini Rio Grande pridržali 223.263 ljudi, kar je precej več kot v enakem obdobju lani, ko so pridržali 99.835 ljudi.

Risba enega izmed otrok po izpustitvi iz centra. Foto: Reuters

"Nezakoniti tujci v centrih živijo bolje kot doma"

"Če so nezakoniti prebežniki nezadovoljni z razmerami v na hitro zgrajenih ali preurejenih centrih za pridržanje, jim povejte, naj ne prihajajo. Vse težave bodo rešene!" je Trump tvitnil dan po objavi poročila in dodal, da "številni med temi tujci zdaj živijo veliko bolje, kot so živeli tam, od koder so prišli, in v precej bolj varnih razmerah". Napadel je tudi demokratske kongresnike in jim sporočil, da bi morali zakone popraviti tako, da bi omejili priseljevanje.

Manj prihodov po dogovoru z Mehiko

Število prihodov prebežnikov se je v zadnjem mesecu sicer zmanjšalo za okoli četrtino, je prejšnji teden sporočil začasni šef ameriškega ministrstva za domovinsko varnost Kevin McAleenan.

Zmanjšanje števila prihodov prebežnikov je posledica dogovora med ZDA in Mehiko, v skladu s katerim je Mehika v zameno za neuvedbo carin privolila, da bo več tisoč zveznih policistov poslala na meje in razširila politiko sprejemanja prosilcev za azil.

Mehiška vlada je v sredo začela nameščati zvezne sile ob reki Suchiate na meji z Gvatemalo, s čimer želi migrantom preprečiti vstop na mehiška tla. Cilj je trajna namestitev zveznih sil ob meji z Gvatemalo.

Zvezne sile nameščajo tudi ob 61 vstopnih točkah v zvezni državi Chiapas na jugu Mehike, je povedal general Vincente Antonio Hernandz, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Iskanje pogrešanega dveletnega otroka v reki Rio Grande. Foto: Reuters

General je dodal, da so od maja pred organiziranim kriminalom v Mehiki "rešili" 20.400 prebežnikov in aretirali 30 tihotapcev ljudi. "Bili bi zelo neodgovorni, če bi jim dovolili, da gredo naprej," je še povedal in ob tem spomnil na primer salvadorskega prebežnika, ki je skupaj s hčerko utonil, ko je ob poskusu vstopa na ameriška tla prečkal reko Rio Grande.

Trump se je v sredo Mehiki zahvalil in zapisal, da "na meji opravlja veliko boljše delo kot demokrati". Ameriški senator in demokratski predsedniški kandidat Cory Booker se je namreč v zadnjih dneh srečal z več prosilci za azil v ZDA, ki na odločitev čakajo na mehiški strani meje.