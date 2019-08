Epstein je prijateljeval s samim vrhom ameriške politike. Foto: Reuters

Glede na poročanje so njegovo truplo našli ob 7.30 po krajevnem času. Okoliščine njegove smrti niso znane.

Zdravniški izvedenec je potrdil Epsteinovo smrt, a ni rekel ničesar o vzroku in času smrti. Dejal je, da so začeli preiskavo o tem. Nekateri se sprašujejo, kako si je lahko vzel življenje kljub temu, da naj bi ga po prejšnjem domnevnem poskusu samomora začeli nadzorovati. Pristojni sicer niso potrdili, da je bil Epstein po prejšnjem incidentu pod posebnim nadzorom.

Prejšnji mesec so ga našli delno zavestnega v njegovi celici s poškodbami vratu. Zdravili so ga v bolnišnici, nato pa so ga vrnili v celico v newyorškem zaporu.

Domnevali so, da se je poskušal obesiti, obstaja pa tudi možnost, da ga je poskusil obesiti kdo drug.

Nekdanji prijatelj nekdanjega predsednika ZDA Billa Clintona, britanskega princa Andrewa in zdajšnjega predsednika Donalda Trumpa je obtožen spolne zlorabe več deset deklet na Floridi in v New Yorku od konca 90. let prejšnjega stoletja naprej.

Epstein je od leta 1999 do leta 2007 spolno občeval z mladoletnicami, ki so mu jih priskrbele podrejene uslužbenke, pozneje pa tudi mladoletnice, s katerimi je že imel spolne odnose. Zalomilo se je pri 14-letnici, ki ga je leta 2005 prijavila policiji, preiskava pa je odkrila okrog 30 podobnih žrtev.

Leta 2008 je 66-letnik že priznal krivdo za napeljevanje k prostituciji. Predtem je zvezno tožilstvo odstopilo od pregona kljub številnim dokazom, da je spolno zlorabljal mladoletnice. V zaporu je preživel le 13 mesecev, še to le ponoči in ob koncu tedna, sicer pa je bil lahko v svoji pisarni.

Primer je znova prevzelo zvezno tožilstvo New Yorka. Epsteina so aretirali 6. julija in obtožili spolne trgovine z ljudmi ter zarote.

Zaradi Epsteina odstopil Trumpov minister

Zaradi Epsteina je moral odstopiti s položaja Trumpov minister za delo Alex Acosta, ki je leta 2008 brez posvetovanja z žrtvami Epsteinov primer kot zvezni tožilec v Miamiju predal državnim tožilcem Floride, ki so se z Epsteinovimi odvetniki dogovorili za nizko kazen.

Preiskava zveznega preiskovalnega urada (FBI) je predtem odkrila, da je od leta 1999 sprejemal mladoletnice za masažo in imel z njimi spolne odnose, za kar mu je po zvezni zakonodaji grozila dosmrtna zaporna kazen.

Nekatera od deklet so tožila in februarja zmagala na zveznem sodišču, ki je potrdilo, da Acosta ni ravnal prav, ko je brez posvetovanja z žrtvami primer predal državnim tožilcem. Acosta vztraja, da je bil primer šibak in je tako vsaj dosegel, da je bil Epstein v zaporu, plačal odškodnino žrtvam in se prijavil kot spolni prekrškar.