Foto: Reuters

"Ta sredstva bodo namenjena financiranju izobraževanja, dnevnih stroškov in škode, ki so jih utrpele družine žrtev. Z njimi bodo financirani tudi programi in gospodarski razvoj prizadetih skupnosti," je sporočilo podjetje. Sredstva bodo sicer nakazali v več letih, so dodali.

Ta vsota je nekoliko nižja od kataloške cene enega letala 737 max. Vsi modeli tega letala so prizemljeni od marčevske nesreče letalske družbe Ethiopian Airlines, v kateri je umrlo 157 ljudi. Predtem je novembra lani v Indoneziji strmoglavilo letalo 737 max družbe Lion Air, pri čemer je umrlo 189 ljudi.

"Pri Boeingu nam je žal za to tragično izgubo življenj, ki bodo še dolgo težila naša srca in misli," so dodali. Poudarili so, da se zavedajo, da jim vsi ljudje, ki sedejo na njihova letala, zaupajo. "Storili bomo vse, da bi v prihodnjih mesecih znova pridobili zaupanje naših strank in potnikov," so še sporočili.

Za obe nesreči naj bi bil kriv sistem MCAS, namenjen preprečevanju izgube vzgona letala. Ta sistem naj bi nos letala nepričakovano obrnil navzdol in pilotu preprečeval, da letalo ponovno vzravna. Ni še znano, kdaj bodo letala 737 max znova poletela.