Do zdaj v ameriški zgodovini ni uspel še noben poskus impeachmenta. Foto: Reuters

Voditeljica kongresnih demokratov in predsednica predstavniškega doma ameriškega kongresa Nancy Pelosi je po strateškem posvetu vodstva demokratov sporočila, da je v predstavniškem domu sprožila uradno preiskavo za impeachment oziroma za odstavitev predsednika. Po njenih besedah mora Trump odgovarjati glede obtožb, da je izvajal politični pritisk na Ukrajino.



"Z avtoriteto trdim, da dejanja Trumpove vlade spodkopavajo našo nacionalno varnost, naše obveščevalne dejavnosti in zaščito žvižgačev," je dejala Pelosijeva in zatrdila, da je Trump prekršil zakon z blokado predaje prijave žvižgača o svojem spornem pogovoru z ukrajinskim predsednikom Volodimirjem Zelenskim.

Ukrajinski predsednik Zelenski se je znašel v središču škandala. Foto: Reuters

Pelosijeva je dodala, da bo vršilec dolžnosti nacionalnega direktorja obveščevalnih dejavnosti v četrtek nastopil pred odborom za obveščevalne dejavnosti predstavniškega doma. "Moral se bo odločiti, ali bo prekršil zakon ali pa bo spoštoval svojo odgovornost do ustave," je dejala Pelosijeva, ki želi kongresni dostop do prijave žvižgača.

Kmalu po nastopu Pelosijeve se je Trump na Twitterju odzval z zapisom, da gre za "totalen lov na čarovnice", saj da demokrati niso videli niti prepisa pogovora.

Pred tem je Bela hiša sporočila, da bo v sredo objavila prepis telefonskega pogovora med Donaldom Trumpom in Zelenskim, zaradi katerega je izbruhnila afera.

"Ko bo celovit, nespremenjen in nezaupen prepis objavljen, boste videli, da je šlo za zelo prijateljski in popolnoma primeren klic," je še pred nastopom Pelosijeve predsednik ZDA. Dodal je, da je "v pogovoru res omenil Hunterja Bidna", a zanikal, da bi šlo za kar koli nespodobnega. "Vse skupaj so neumnosti. Ko boste videli prepis, boste ugotovili, da je bil pogovor popoln. Ne bi mogel biti prijaznejši."

Biden ima trenutno največ možnosti, da se na predsedniških volitvah prihodnje leto kot demokratski kandidat sooči s Trumpom. Foto: Reuters

Trump je priznal, da je julija po telefonu govoril z Zelenskim o korupciji v Ukrajini, vendar zanika, da je zadržal pomoč Ukrajini, dokler v tej državi ne bodo sprožili preiskave proti sinu nekdanjega podpredsednika ZDA Josepha Bidna, Hunterju.

Hunter Biden je bil v odboru direktorjev ukrajinskega podjetja, ko je bil Joseph Biden podpredsednik ZDA. Trump trdi, da je zadržal vojaško pomoč Ukrajini, ker se ne strinja, da ZDA prispevajo za to državo več sredstev kot evropske države.

Vodstvo kongresnih demokratov se do zdaj ni želelo spustiti v postopek impeachmenta, vendar pa kaže, da jim zaradi njegovih dejanj, predvsem zadnjega škandala, povezanega s pritiski na Ukrajino, ne bo preostalo nič drugega.

Zadržal 400 milijonov pomoči za Kijev

Trumpov odvetnik Rudy Giuliani je javno priznal, da ga je Bela hiša poslala v Ukrajino, kjer naj bi preiskal ravnanje Hunterja Bidna ter zahteval preiskavo. Washington Post in Associated Press, sklicujoč se na neimenovane vire, poročata, da je Trump zadržal skoraj 400 milijonov dolarjev pomoči Ukrajini pred telefonskim pogovorom z Zelenskim.

Pomoč je bila sicer kasneje sproščena, vendar po velikih pritiskih kongresnih republikancev na Trumpa. Škandal je izbruhnil zaradi prijave ameriškega obveščevalca, da je v prepisu telefonskega pogovora med Trumpom in Zelenskim zasledil nekaj, kar ogroža nacionalno varnost, in je zadevo prijavil. Generalni inšpektor obveščevalne skupnosti je prijavo označil za verodostojno in jo je želel posredovati kongresu, vendar so mu to onemogočili "od zgoraj", kar je v nasprotju z zakonodajo o žvižgačih.

Trump je že prej dejal, da bi postopek impeachmenta zgolj povečal možnosti za njegovo ponovno izvolitev. Foto: Reuters

Kongresni demokrati doslej še niso sprožili impeachmenta, ker vedo, da bo republikanska senatna večina Trumpa oprostila krivde, kar bi mu lahko potem pomagalo na volitvah novembra leta 2020.

Zmerni demokratski kongresniki pa so v pismu zapisali, da so "te navedbe presunljive glede grožnje nacionalni varnosti in korupcije. Do tega sklepa nismo prišli zlahka. Gre za grožnje vsemu, kar smo prisegli, da bomo branili. Moramo ohraniti nadzor in ravnovesje oblasti, kot so si zamislili ustanovitelji ZDA in obnoviti zaupanje ljudi v vlado," so zapisali.

Pelosijeva je doslej čakala, da se javno mnenje premakne v prid impeachmentu. V nedeljo pa je dejala, da bo vlada vstopila v novo poglavje nezakonitosti, ki zahteva novo stopnjo preiskave, če Trump kongresu ne posreduje prepisa telefonskega pogovora.

Prepis so zahtevali tudi nekateri senatni republikanci, kot je Mitt Romney iz Utaha, ne pa tudi vodja večine v senatu Mitch McConnell, ki bi raje zadevo obravnaval za zaprtimi vrati. "Moskovski Mitch", kot so senatorja iz Kentuckyja krstili demokrati zaradi poslov z Rusijo in obrambe Trumpa pred preiskavo ruskega vpletanja v volitve 2016, je dejal, da je osebno pritiskal na Trumpa, naj sprosti pomoč Ukrajini.