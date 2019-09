Trump je poročanje zavrnil v svoji maniri – kot lažne novice. Foto: Reuters

Medtem ko skuša demokratska večina v predstavniškem domu zbrati dovolj dokazov za impeachment proti predsedniku, je zdaj prišlo na dan, da kongresniki ne morejo do dokumentacije o prijavi notranjega žvižgača, ki je 12. avgusta opozoril, da naj bi Trump poleti v telefonskemu pogovoru za zdaj neznanemu tujemu voditelju obljubil nekaj, kar je zelo zaskrbelo obveščevalske kroge.

Noben zakon najbrž ne more predvideti vsega, in to očitno velja tudi za ameriški zakon, ki zahteva, da se o nujnih zadevah obveščevalne skupnosti, na katere opozorijo notranji žvižgači, opozori pristojni kongresni odbor. Povedano z drugimi besedami, medtem ko se država bojuje proti žvižgačem, ki razkrivajo državne skrivnosti mimo predpisanih protokolov in obveščajo javnost, skuša zaščititi tiste, ki na predpisani način opozarjajo na anomalije sistema. Zdaj pa se je zgodilo, da je brez zaščite ostal tisti, ki je zakon spoštoval.

Neuradno je šlo za pogovore z Zelenskim

Ni jasno, s kom in o čem se je Donald Trump pogovarjal s prav tako neznanim tujim voditeljem. Po nekaterih virih naj bi šlo za ukrajinskega predsednika Volodimirja Zelenskega. Obveščevalci so poslali prijavo generalnemu inšpektorju obveščevalne skupnosti Michaelu Atkinsonu, ta je presodil, da je zadeva nujna, da celo ne gre za en primer, ampak za niz dogodkov, a vršilec dolžnosti nacionalnega direktorja za obveščevalne dejavnosti Joseph Maguire je prijavo zadržal, ker naj bi mu to naročila "višja avtoriteta".

"Ne vemo, ali je Bela hiša neposredno vpletena, ker ne moremo dobiti odgovora na to vprašanje, vemo pa, da pripravljajo zahtevo o izvršnem privilegiju. To zelo zoži možnosti, kdo lahko v tem primeru posega," je dejal predsednik kongresna odbora za nadzor nad obveščevalnimi službami, demokrat Adam Schiff, in tako jasno namignil na predsednika Trumpa. Krivi pa tudi kolege iz kongresnega odbora za pravosodje.

Mediji, zlasti tisti kritični do Donalda Trumpa, so začeli žolčno pretresati temo, predsednik pa je po Twitterju razpravo zavrnil, da gre spet za lažno novico in da sam ne bi nikoli tujemu voditelju rekel kaj takšnega, kar bi škodilo ameriškim interesom. Po eni strani je to izjava kontradiktornega predsednika, ki ji težko pritrdimo, po drugi strani pa to še zdaleč ni prvič, da je Trump prišel navzkriž z obveščevalno skupnostjo. Pravzaprav je tako že začel svoj mandat.