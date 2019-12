Prva sta bojkot napovedala Elizabeth Warren in Bernie Sanders (desno), pridružili so se jim tudi drugi kandidati, vključno z Joejem Bidnom (v sredini). Foto: Reuters

Okrog 150 kuharjev, pomivalcev posode, blagajnikov in strežnikov, ki delajo v kampusu univerze, je v organizaciji sindikata UNITED HERE Local 11 s stavko opozorilo na nizke plače in slabe delovne pogoje.

Najprej sta bojkot napovedala Elizabeth Warren in Bernie Sanders, nato pa so jima sledili še Joseph Biden, Pete Buttigieg, Amy Klobuchar, Tom Steyer in Andrew Yang.

Elizabeth Warren je na Twitterju zapisala, da bi morala demokratska stranka najti rešitev, ki bi spoštovala njeno zavezo k boju za delavski razred.

Univerza Loyola Marymount je sporočila, da ni stranka v pogajanjih med podjetjem in njegovimi zaposlenimi, a da jih poziva rešitvi spora.

To je sicer že druga selitev decembrskega televizijskega soočenja demokratskih kandidatov v Kaliforniji. Najprej so se želeli zbrati na kampusu univerze Kalifornija, Los Angeles, a so se iz podobnega razloga odločili soočenje preseliti na univerzo Loyola Marymount.